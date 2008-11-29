Складена найдетальніша карта Чумацького Шляху

Європейське космічне агентство (ESA) опублікувало найповнішу на даний момент карту нашої галактики, створену за допомогою даних, отриманих телескопом «Гайя» (Gaia). На карту вперше нанесено більше мільярда зірок з вказанням їх точної позиції і яскравості, повідомляє сайт агентства, на якому доступна для скачування і сам складений зоряний каталог.

Це перший великий результат місії, яка стартувала в 2013 році. Завдання космічного телескопа «Гайя» полягає саме в дослідження зірок Чумацького Шляху з небувалою до цього точністю. Так, для двох мільйонів з них вже зараз визначено їх власні рухи. А серед зірок, нанесених на карту, є такі, що в сотні тисяч разів тьмяніші, ніж ті, що ми можемо бачити на небі неозброєним поглядом.

«Красиві карти, опубліковані сьогодні, показують щільність зірок, що відслідковуються телескопом Гайя по всьому небу, і підтверджують, що він встиг зібрати чудові дані за перший рік місії», — сказав Тімо Прусти (Timo Prusti), співробітник проекту.

Це стало можливим завдяки новітній апаратурі, встановленій на «Гайе». Основний інструмент — найбільший цифровий сенсор з коли-небудь запущених в космос, він складається з 106 окремих CCD-матриць розміром 4,7 на 6 см кожна. Загальний дозвіл таким чином досягає рекордної цифри в 938 млн пікселів (для порівняння, у телескопа «Кеплер» — 95 млн. За планом телескоп буде працювати до 2018 року і зможе зібрати ще величезну кількість даних про нашу галактику.