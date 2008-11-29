Друзі з ЄС вже забули, як обіцяли Україні європейське майбутнє

Європарламент розробляє механізм призупинення дії безвізового режиму, який дасть йому важелі для контролю впровадження антикорупційного законодавства та судової реформи в Україні.

Про це заявив євродепутат від Польщі, доповідач по Україні в комітеті у закордонних справах ЄП Яцек Саріуш-Вольський в коментарі радіо Deutsche Welle.

"Механізм зупинення дії безвізового режиму, який зараз знаходиться на стадії розробки повинен бути доповнений вимогою продовжувати виконання необхідних стандартів і критеріїв", - підкреслив він.

Я.Саріуш-Вольський також зазначив: безвізовий режим має бути наданий Україні вже зараз. Однак він порадив офіційному Києву не забувати, що паралельно з цим будуть представлені і механізм призупинення безвізового режиму, як тільки його положення розроблять.

Я.Саріуш-Вольський в 2012-2013 був одним з головних агітаторів за євроінтеграцію України. Він постійно наголошував на важливості європейського вибору для України і неприпустимість її зближення з Росією і вступу в Митний союз.