Матрас MatroRoll – полноценный отдых для успешного дня

Сторонники здорового образа жизни, которые следят за своей осанкой, по достоинству оценили качество матраса MatroRoll. Продукт инновационных технологий легко решает проблему комфортного отдыха на самой неудобной кровати, заряжая бодростью и настроением.

Стремительный темп современной жизни все меньше оставляет времени на нормальный отдых. Это значит, что нашему организму необходима особая зона комфорта, позволяющая быстро и полноценно отдохнуть.

Качественный сон невозможен без удобного и правильного положения спины. Чтобы организм восстанавливался, а мозг получал питание в полном объеме, необходимо нормальное кровообращение и полный релакс. Все условия для здорового ночного сна создает матрас-топпер MatroRoll.

Характеристики топперов MatroRoll

Матрас сразу трансформируется по форме тела, создавая условия для идеальной фиксации позвоночника. Если металлические пружины традиционных матрасов затрудняют кровоток, неравномерное давление на тело вызывает онемение шеи и конечностей, то матрас нового поколения принимает нагрузку на себя, охватывая тело располагающим ко сну комфортом. Среди других достоинств новинки:

Универсальность. Степень жесткости по достоинству оценят все члены семьи, так как можно подобрать и мягкий вариант для бабушки с проблемами кровообращения, и более жесткий, для внука с формирующейся осанкой.

Гигиеничность. Расходуя на сон треть своей жизни, важно следить, чтобы среда для отдыха была экологически безопасной. Стрейч-жаккардовый чехол обеспечивает эластичному матрасу идеальный микроклимат. Антибактериальная защита служит хорошей профилактикой грибка и клещей. Гипоаллергенный латекс «дышит», не накапливает посторонние запахи. Съемный чехол стирают в машине в режиме 40°.

Компактность. Сворачиваемый матрас с толщиной до 6 см даже в малогабаритной квартире легко спрятать. Его можно использовать на даче или в палатке на рыбалке.

Продукт высоких технологий, не уступающий любому ортопедическому аналогу, не перегревается под весом тела, всегда остается сухой, комфортный, прохладный. На нем уютно отдыхать и летом, и зимой.

Гарантированный эффект от удачной покупки

С матрасом (с арабского – matrah, буквально: коврик или подушка, брошенные на пол) европейцы познакомились в крестовых походах. На сегодняшний день разработано множество его разновидностей, почему стоит купить матрас на диван или кровать именно на этом сайте?

На такой спальной принадлежности тело будет отдыхать: с расслабленными мышцами, ровным позвоночником, восстановленным балансом организма. Топпер MatroRoll уверенно держит массу тела: распределяя вес и фиксируя позвоночник, он предупреждает онемение конечностей и боли в спине. Способность уменьшать нагрузки и обеспечивает комфортный сон. Матрас на диван подходит и для организации дневного или ночного сна детей: его наполнители обеспечивают оптимальную эластичность для профилактики сколиоза, остеохондроза и других нарушений осанки. Топпер легко выровняет изношенный диван, превращая его в удобное место отдыха или спальный вариант для гостей. Эффект от неудачной покупки неудобной мягкой мебели легко исправляют матрасы для диванов MatroRoll, повышая их комфорт и функциональность. Практичность. Теперь у вас появилось мобильное место для игры детей, отдыха у камина, занятий фитнесом… Перечень удачного применения нового матраса вы пополните сами.

Хороший сон – другая реальность для тела и души. Независимо от того, насколько перегружен ваш распорядок, полноценный сон с MatroRoll – это гарантия успешного дня. Еще недавно тонкий матрас с уникальными характеристиками был для большинства нереальной мечтой. Теперь он доступен и хозяину нового дивана-трансформера, и владельцу бабушкиной раритетной кровати. Определяйтесь с габаритами спального места, желаемой жесткостью и предполагаемым бюджетом покупки, а навсегда забыть о бессоннице с матрасами MatroRoll поможет вам наш интернет-магазин.