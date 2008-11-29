|
Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
|
Матрас MatroRoll – полноценный отдых для успешного дня
Сторонники здорового образа жизни, которые следят за своей осанкой, по достоинству оценили качество матраса MatroRoll. Продукт инновационных технологий легко решает проблему комфортного отдыха на самой неудобной кровати, заряжая бодростью и настроением.
Стремительный темп современной жизни все меньше оставляет времени на нормальный отдых. Это значит, что нашему организму необходима особая зона комфорта, позволяющая быстро и полноценно отдохнуть.
Качественный сон невозможен без удобного и правильного положения спины. Чтобы организм восстанавливался, а мозг получал питание в полном объеме, необходимо нормальное кровообращение и полный релакс. Все условия для здорового ночного сна создает матрас-топпер MatroRoll.
Характеристики топперов MatroRoll
Матрас сразу трансформируется по форме тела, создавая условия для идеальной фиксации позвоночника. Если металлические пружины традиционных матрасов затрудняют кровоток, неравномерное давление на тело вызывает онемение шеи и конечностей, то матрас нового поколения принимает нагрузку на себя, охватывая тело располагающим ко сну комфортом. Среди других достоинств новинки:
Гарантированный эффект от удачной покупки
С матрасом (с арабского – matrah, буквально: коврик или подушка, брошенные на пол) европейцы познакомились в крестовых походах. На сегодняшний день разработано множество его разновидностей, почему стоит купить матрас на диван или кровать именно на этом сайте?
Хороший сон – другая реальность для тела и души. Независимо от того, насколько перегружен ваш распорядок, полноценный сон с MatroRoll – это гарантия успешного дня. Еще недавно тонкий матрас с уникальными характеристиками был для большинства нереальной мечтой. Теперь он доступен и хозяину нового дивана-трансформера, и владельцу бабушкиной раритетной кровати. Определяйтесь с габаритами спального места, желаемой жесткостью и предполагаемым бюджетом покупки, а навсегда забыть о бессоннице с матрасами MatroRoll поможет вам наш интернет-магазин.
|
© «ПЕРСОНАЛ ПЛЮС». Усі права застережено.
Передрук матеріалів тільки за згодою редакції.
З усіх питань звертайтеся, будь ласка, gazetapplus@gmail.com