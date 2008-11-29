Необхідність використання спецодягу

Застосування спецодягу "АНВИ ГРУПП" на виробництвах і в сфері послуг є не тільки виробничою необхідністю, а й правилом хорошого тону, що сприяє формуванню позитивного образу будь-якої компанії. При цьому поняття спецодягу зараз досить сильно розширено і корпоративні вимоги не розглядаються в його складі. Таким чином, спецодежда киев розглядається як одяг спеціального призначення для проведення певних робіт з метою захисту робітника.

Існує цілий ряд відмінностей спецодягу. По-перше, він виготовляється зі спеціалізованих щільних тканин промислового призначення, наприклад, просоченими спеціальними сумішами: антистатичними, протипожежними, що мають певні тканеві вплетення і т.д. По-друге, спецодяг має певний колір або сигнальні знаки, включаючи світловідбиваючі нашивки для проведення робіт в темний час доби, щоб убезпечити робітників, наприклад, від проїжджаючих машин.

Спецодяг застосовується на фабриках харчової промисловості. В цьому випадку першорядною проблемою вважається збереження стерильності на виробництві. Як спецодяг застосовуються халати, бахіли, шапочки, рукавички, комбінезони з метою скоротити контакти людей з харчовою продукцією. Таким чином, до двох основних напрямів застосування спецодягу на виробництвах є виконання вимог охорони праці для захисту здоров'я робітників, а також виконання санітарних норм на виробництвах.

Застосування спецодягу є неодмінною умовою на всіх підприємствах громадського харчування. У цьому випадку основна мета, які переслідується - санітарний стан об'єктів. Одночасно спецодяг стає предметом іміджу ресторанів і кафе швидкого обслуговування. Формений одяг кухарів і офіціантів не тільки виконує основні функції, але і створює певний образ обслуговуючого персоналу, а також забезпечує працівників, робочим одягом. Існує безліч варіантів використання спецодягу, з кожним роком збільшується кількість вимог, поліпшуються умови праці, пропонуються нові матеріали, що застосовуються для робочих цілей. В результаті розширюється як сфера застосування такого одягу, так і пропозиції виробників.

Практично кожна компанія, виробнича діяльність якої контролюється з боку наглядових органів, також намагається впровадити використання спецодягу в своїй роботі. В цьому випадку робочий одяг є частиною соціально-виробничого пакета службовців, які забезпечені обмундируванням за рахунок компанії, що позитивно відбивається на робочих настроях.