Китайський юань став резервною валютою МВФ

Китайський юань став резервною валютою Міжнародного валютного фонду. Таке рішення ухвалила рада директорів МВФ.

"1 жовтня юань, також відомий як ренмінбі, приєднається до долара, євро, ієни і британського фунта, увійшовши в кошик" спеціальних прав запозичення", який формує МВФ", - йдеться в повідомленні.

За словами міністра фінансів США Джека Лью, в Китаї протягом 10 років відбулися "величезні зміни", зокрема, це стосується і економічних реформ, що зробило національну валюту більш відкритою.

При цьому юань відразу ж зайняв третє за значенням місце, отримавши частку майже в 11%. Долар залишився на рівні приблизно в 40%, а ось частка євро знизилася з 37% до 31%, пишуть ЗМІ.

Як відомо, у валютному кошику МВФ спочатку перебували 16 валют, але в 1981 році їх число скоротили до п'яти основних. У 2000 році, після введення в безготівковий обіг європейської грошової одиниці, марка і франк поступилися місцем євро.