Кріотерапія: що лікує екстремальний холод № 16 (635) 21 вересня - 3 жовтня 2016 року Кріотерапія, тобто лікування холодом, метод досить старий. Він має на увазі як терапію локальну (коли охолоджується одна ділянка тіла), так і терапію загальну (коли охолоджується весь організм). Обливання холодною водою, теж свого роду кріотерапія. Перші кріосауни з'явилися в Японії в 1970-х роках. Охолодження в них створювалося парами азоту. Температурний режим був підібраний методом проб і помилок. Раптово з'ясувалося, що курс процедур в кріо-сауні не тільки допомагає від болю в суглобах і спині, а й здатний лікувати артроз. Під впливом холоду суглоби ставали міцнішими і старіли набагато повільніше. Саме через цей хондропротективний ефект японською розробкою зацікавилися німецькі фахівці, які завжди багато уваги приділяли питанням реабілітації. У Німеччині технологію насамперед убезпечили. В японській версії людина стояла в спеціальному чані (температура мінус 120 ° C), а голова залишалася зовні - в теплі (+20°C), адже пари азоту вдихати не можна. Така розбіжність температур - ризик для організму. Німці створили кімнату, в який підтримується ламінарний холод - мінус 110 ° C. Саме вони визначили цю температуру і час безпечного перебування в ньому - від 1 до 3 хвилин. Кріиосауни-кімнати є тільки у великих медичних установах і реабілітаційних центрах. Найпростіші кріосауни у вигляді чана або капсули є в різних центрах і салонах краси. Чому кріотерапія працює? Звідки ж береться лікувальний ефект кріосауни? Адже холод вглиб не проникає, а діє лише на поверхні тіла. Як він може впливати на роботу внутрішніх органів? Все просто. Людина еволюціонувала під впливом холоду, у нас на тілі більше рецепторів, що реагують на низькі температури, ніж на тепло або інші фактори. Холодові рецептори більшою мірою здатні спровокувати метаболічну відповідь організму. Звичайно, холод - це стрес, але в даному випадку корисний. Природа придумала фізіологічний стрес, щоб забезпечити нас додатковими здібностями. Це стрес, який допомагав неандертальцю тікати від тигра. Під його впливом йде викид катехоламіну, норадреналіну, адреналіну - хімічних речовин, які різко підвищують можливості людини. Щодня стоячи в пробках або сидячи на роботі, ми теж відчуваємо стрес, але вся його біохімія НЕ виходить, а циркулює по організму, завдаючи шкоди мозку, судинам, приводячи до хвороб і передчасного старіння. До слова, одна з причин передчасного старіння яєчників у жінок - це хронічний стрес. Однак природою не передбачено, що людина може потрапити в температуру мінус 110 градусів. На такий стрес у організму немає готової відповіді. Тому біохімічна реакція на нього особлива. Включається викид потрібних факторів, а непотрібних - вимикається. Тобто ми отримуємо всі позитивні моменти стресу і прибираємо негативні. Образно кажучи, за три хвилини в кріосауні людина встигає поборотися з тигром і втекти від нього. Тому кріосауну так часто використовують в спортивній медицині для підготовки олімпійських збірних. Що лікує кріосауна? Зайва вага і целюліт. Реакцією на кріотерапію є активація біоенергетичних процесів, тобто запускається спалювання калорій. 3 хвилини в кріосауні - це мінус 1500 ккал. При цьому йде саме жир, шкіра підтягується, зменшується целюліт. Часто косметологи рекомендують кріосауну перед основною процедурою догляду для обличчя або тіла, так як підвищується сприйнятливість шкіри до подальшого впливу. Депресію і залежності. Цікавий ефект кріотерапії - стимуляція викиду ендорфінів. Тому в Європі кріосауну використовують для лікування депресії, алкоголізму і наркозалежності. Аутоімунні захворювання. Тут працює ефект зниження рівня запальних молекул в організмі в цілому. Цей же ефект використовується для лікування суглобів і в anti-age-медицині. Він же працює, коли мова йде про передчасне старіння яєчників. Тому криосауну можна рекомендувати практично всім жінкам. Шкірні захворювання. Помітні поліпшення є навіть при таких серйозних захворюваннях, як псіоріаз. А акне та інші шкірні висипання кріотерапія здатна усунути на тривалий час. Під дією холоду запальні елементи зникають, а вироблення шкірного сала знижується. Хоча при наявності схильності до акне через кілька тижнів або місяців рецидив все ж можливий. Криосауну своїм пацієнткам рекомендують репродуктологи. Це не тільки засіб запобігання старіння яйцеклітин, але ще і один із способів підготовки пацієнток до протоколів ЕКО при наявності існуючих проблем. Як проходить процедура? У криосауну заходять в купальнику або білизні. Чим більше відкрито тіло, тим краще. На ноги надягають кросівки і шкарпетки, на руки - рукавички, на голову - шапочку або пов'язку на вуха. Можна вдягати маску, так як потрібно дихати переважно носом. Спочатку пацієнт заходить в предсауну на 20 секунд. Там температура близько мінус 60 ° C і відбувається вимерзання вологої подушечки на шкірі людини. Потім потрібно пройти в основну камеру. Дикий холод не відчувається, так як повітря сухе. До того ж відбувається блокування холодових рецепторів і температура не сприймається реально. Через вікно за пацієнтом обов'язково спостерігає медсестра і через мікрофон оголошує, скільки часу залишилося перебувати у камері. На 3-5-й процедурі приходить відчуття комфорту. Зазвичай рекомендується курс з 10 процедур щодня або через день.

