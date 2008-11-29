Казахстанців масово вразила ігрова залежність

У Казахстані все більше людей приходять до психологів з проблемою залежності від ігор. Кількість ігроманів, так їх називають, зростає, і виною тому, як вважають фахівці, букмекерські контори, яких стає все більше в країні.

Це проблема турбує не тільки психіатрів, а й правоохоронні органи.

Незважаючи на те, що вже близько 10 років в Казахстані діє законодавча заборона на азартні ігри поза спеціальних зон Капшагая і Щучинського, люди продовжують програвати величезні гроші у всіх регіонах республіки.

У Мангістау найбільше скарг на букмекерські контори під загальною назвою «InВet». Але, як з'ясувалося, насправді «InВet» це не мережа, а назва програмного забезпечення для обладнання букмекерських контор. Відкриваються вони абсолютно стихійно.

Якщо ігрові автомати і покерні клуби знаходяться поза законом, то ставки на спорт в Казахстані - цілком легальний бізнес. Також існують такі http://www.igrovieapparatyvulcan.com/zerkalo/ інтернет-казино, на які не можна вплинути. Тим часом, за твердженням психологів, діяльність букмекерських контор також відноситься до розряду азартних ігор і вимагає більш суворого контролю з боку держави.

Прокурор може приступити до перевірки лише за постановою, термін якої - 1 місяць. Такі заклади, як правило, закривалися на цей період, а потім знову починали роботу.

«Ніхто з держорганів цією проблемою на постійній основі не займається. І ми ризикуємо через рік або два отримати в області кілька сотень таких гральних закладів », - каже заступник прокурора Мангістауської області Ержан Бердібека.

Прокурори розробили безстроковий проект «Мангістау без азартних ігор», який дозволяє їм перевіряти контори в будь-який час. За три тижні до адміністративної відповідальності притягнули 20 осіб, порушили 39 кримінальних справ, вилучили 150 автоматів. Залишається сподіватися, що такі заходи допоможуть мангістаусцам вилікуватися від ігрової залежності.

«Чому захоплюються азартними іграми? По-перше, це уникнення проблем. По-друге, це може бути якась конфліктна ситуація і йде заміщення, тобто людина не впевнена в своїй силі, особливо в підлітковий період, і таким чином заміняє цю ситуацію », - коментує лікар-психотерапевт.

Вартість лікування від ігроманії в Казахстані, до речі, становить від 15 000 тисяч за сеанс до 360 000 за повний курс.