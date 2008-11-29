ЄС вирішив допомогти Україні в суперечці з РФ

Єврокомісія направила до Світової організації торгівлі повідомлення про намір приєднатися як третя сторона до позовів України про торговельні та транзитні обмеження з боку Російської Федерації.

Про це повідомила заступник міністра аграрної політики і продовольства Ольга Трофімцева на своїй сторінці в соцмережі. "Ми отримали політичну підтримку в торгових диспутах з РФ в рамках СОТ", - зазначила вона.

Україна 15 вересня почала процедуру оскарження в СОТ рішення уряду РФ про введення ембарго на транзит українських товарів з російської території в напрямку третіх країн.

Раніше посол ЄС в Україні Ян Томбінський назвав немудрим рішенням введення українським урядом відповідних санкцій проти товарів з РФ після заборони на транзит вантажів з України через РФ в Центральну Азію. З аналогічною заявою і критикою влади України з цього приводу виступив і єврокомісар з питань політики сусідства Йоханнес Хан.