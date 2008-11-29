10 найнебезпечніших і отруйних грибів

Перш ніж покласти гриб в рот, ви повинні бути впевнені, що він їстівний, оскільки в світі існує невелика кількість видів, які є отруйними. Більшість з них викличе лише розлад шлунка, проте є і такі, які при попаданні в організм завдадуть йому не малої шкоди і навіть можуть стати причиною смерті.

Отруйні гриби найчастіше вибірково діють на той чи інший орган. Так, є гриби, отруйні речовини яких впливають переважно на центральну нервову систему, на серце, печінку, шлунок і кишечник і так далі. Але деякі гриби токсично впливають не на один, а на багато органів і системи організму. І все ж навіть у цьому випадку виборча дія на певний орган завжди проявляється раніше і при меншій дозі отрути.

Зазвичай отрута грибів всмоктується в кров у нижніх відділах кишечника, при цьому деякі з них дратують слизову оболонку, посилюючи тим самим всмоктування отрути. При гострому отруєнні грибами найчастіше розвивається токсичне ураження шлунково-кишкового тракту (гастроентерит). Яд грибів подразнює вплив на слизову оболонку шлунка і кишечника: виникають нудота, блювота, біль у животі, пронос. При цьому під впливом отрути грибів відбуваються крововиливи в стінку шлунка і кишечника (геморагічний гастрит і ентерит).

Основою отруйних рослин, в тому числі грибів, є різні хімічні сполуки, які належать переважно до алкалоїдів, глікозидів, рослинним милам (сапоніни), кислотам (синильна, щавлева) і іншим.

Алкалоїди представляють собою складні органічні сполуки, що містять вуглець, водень і азот. Їх солі добре розчинні у воді і швидко всмоктуються шлунком і кишковиком. Глікозиди легко розпадаються на вуглеводну (цукристу) частину і кілька інших токсичних речовин.

10. Клітоцибе помаранчево-червоний - отруйний гриб, що росте в лісистій місцевості на трухлявих пнях, гнилих стовбурах листяних порід дерев в Європі, переважно в Криму. Примітний своїми біолюмінесцентними властивостями. Зовнішнім виглядом нагадує лисичку, проте на відміну від неї клітоцибе помаранчево-червоний має неприємний запах і містить токсин illudin S, який при потраплянні в організм людини призводить до дуже сильного болю, нападів блювоти і діареї.

9. Сироїжка жгучеїдка

Сироїжка блювотна широко поширена в північній півкулі в листяних, хвойних і змішаних лісах. При правильній обробці даний гриб умовно придатний в їжу, але на смак гіркий, з яскраво вираженою гостротою. У сирому вигляді отруйний, в ньому міститься отрута мускарин. Вживання навіть невеликої кількості сирого гриба призводить до порушення роботи шлунково-кишкового тракту, болі в животі, нудота і блювота.

8. Мухомор пантерний

Мухомор пантерний виростає в хвойних, листяних і змішаних лісах в помірному кліматі Північної півкулі. Гриб сильно отруйний і містить в собі такі отрути, як мускарин і мікоатропін що діють на центральну нервову систему, а також ряд токсичних алкалоїдів, які викликають розлади шлунково-кишкового тракту, галюцинації і можуть привести до смерті.

7. Фоліотіна зморшкувата - отруйний гриб, що росте в Європі, Азії та Північній Америці. Містить сильну отруту amatoxins, яка дуже токсична для печінки і є причиною багатьох смертей. Іноді ці гриби плутають з псилоцибе синіючою.

6. Зеленушка

Зеленушка росте невеликими групами в сухих хвойних лісах на піщаних грунтах в Північній Америці і Європі. До недавнього часу вважався хорошим їстівним грибом, але після опублікування в 2001 році повідомлення про отруєння при вживанні великої кількості зеленушок (12 випадків, 3 з них - зі смертельним результатом), підозрюється в отруйності. Симптоми отруєння проявляються в м'язовій слабкості, болю, судомах, нудоті і пітливості.

5. Опеньок сірчано-жовтий несправжній - дуже отруйний гриб, що зустрічається на всіх континентах за винятком Африки та Антарктиди. Ростуть на старих пнях листяних і хвойних дерев в серпні-листопаді. При вживанні в їжу, гриб викликає важке, іноді смертельне отруєння. Симптоми з'являються вже через кілька годин і супроводжуються болем у животі, нудотою, блювотою, пітливістю, діареєю і здуттям, іноді порушенням зору і навіть паралічем.

4. Свинушка тонка - отруйний гриб, поширений у вологих листяних, хвойних і змішаних лісах, садах, лісосмугах Північної півкулі в районах з помірним кліматом. Гриб довгий час вважався умовно-їстівним, але зараз його отруйність доведена. Тривале вживання свинушки тонкої в їжу призводить до тяжких отруєнь, особливо у людей з хворими нирками. Потенційно фатальні ускладнення включають гостру ниркову недостатність, шок, дихальну недостатність і дисеміноване внутрішньосудинне згортання крові.

3. Ріжок пурпурний - вид грибів-паразитів, який зустрічається на деяких травах і зернових, найчастіше на жита. Гриб має пурпурне забарвлення, він розміщується в колосках замість зерен, і за своєю формою нагадує зуб. Алкалоїди, що містять в ріжках, мають психотропну, нейротоксичну дію на центральну нервову систему. У великих дозах є токсичними для людини і при попаданні в організм викликають судоми, тривалі спазми, розлади психіки, нерідко смерть. Відомо, що в середні 20 століття виникали епідемії серед людей і тварин, внаслідок споживання житнього хліба, який був виготовлений з інфікованого зерна. Епідемія відома як «вогонь Святого Антонія» або «священний вогонь».

2. Amanita ocreata, також відомий як «ангел смерті» - смертельно отруйний гриб з сімейства Мухоморові. Поширений в змішаних лісах переважно в північно-східній частині Північної Америки від Вашингтона до Нижньої Каліфорнії. Містить альфа-аманитин та інші аматоксіни, що викликають загибель клітин печінки та інших органів, а також порушення синтезу білків. Ускладнення при отруєнні включають підвищений внутрішньочерепний тиск, внутрішньочерепний крововилив, сепсис, панкреатит, гостру ниркову недостатність і зупинку серця. Смерть зазвичай настає на 6-16 день після отруєння.

1. Бліда поганка - найбільш отруйний гриб в світі. Є причиною більшості смертельних отруєнь, що виникають після вживання грибів. Виростає практично у всіх типах лісів в Європі, Азії, Північній Америці і Північній Африці. Любить темні, вологі місця. Містить два види токсинів аманитин і фалоїдин, які викликають печінкову і ниркову недостатність, і часто єдиний спосіб уникнути смерті - трансплантація цих органів. За оцінками, навіть половина блідої поганки містить достатню кількість токсину, щоб убити дорослу людину. Крім того, токсичність гриба не зменшується після його приготування, заморожуванні або сушінні. Іноді їх помилково збирають замість печериць і зеленої сироїжки.