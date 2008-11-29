Країни ЄС посилюють в'їзд для українців

Туроператори і туристи все частіше скаржаться на проблеми з отриманням віз.

Консульства країн ЄС останнім часом змінюють правила подачі документів. Як розповіли у одному зі столичних турагентств, стало складніше працювати з консульством Литви - вони змінили термін розгляду документів (тепер не 10 днів, а місяць), але за 70 євро можна замовити прискорену візу (звичайна коштує 35 євро).

"Крім того, польське консульство стало все частіше вимагати, крім звичайного пакету документів, документи про право власності на нерухомість, авто і землю. А посольство однієї країни неофіційно відмовляється приймати документи у туристів з Луганської та Донецької областей. А деякі консульства, наприклад Австрії, вимагають від заявників повторно здавати відбитки пальців на біометрії, хоча за законом це робиться один раз в п'ять років", - розповів менеджер одного з турагентств Юрій Б.

На гарячій лінії посольства Австрії сказали, що перездача біометрії не є обов'язковою, але її настійно рекомендують через можливі проблем з ідентифікацією відбитків.

Як відомо, днями комітет Європарламенту з питань громадянських прав, юстиції і внутрішніх справ схвалив доповідь щодо включення України до списку країн з безвізовим в'їздом.