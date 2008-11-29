Сотні тисяч українців заплатять податок на нерухомість

За 2015 рік в Україні оподаткували 354 тисячі об'єктів нерухомості. Очікувані надходження з податку в 2016 році становлять понад 250 млн грн.

Податок на нерухомість в цьому році повинні заплатити 350 тисяч українців, які володіють житловою площею понад встановлені норми. З 1 липня в Україні набрав чинності закон про стягування податку з власників квартир площею понад 60 кв.м і будинків понад 120 кв. м.

За даними фіскальної служби, за 2015 рік оподаткували 354 тисячі об'єктів нерухомості. З моменту вступу закону в силу і на кінець вересня 2016 року власники зверхплощі сплатили вже 149 млн грн податку. Але, це поки тільки ті кошти, які встигли перерахувати платники податків.

У той же час ряд експертів вважає, що закон не є ефективним, а з його введенням в Україні нічого не зміниться: багаті, мовляв, продовжать ухилятися від сплати податків за свої "палаци", а податок стягуватимуть з простих громадян . "Цей податок потрібно скасувати, - вважає економіст Олександр Охріменко. - Він не приносить доходів. Бюджет країни вимірюється в мільярдах, а сума в 250 млн на цьому тлі - жалюгідні копійки, які ніяк не вплинуть на бюджет. Думаю, що навіть адміністрування цього податку (зарплати працівників УКРІНФОРМ) вимагає великих коштів. Бабусі на ринку - і то платять більше податків".

Як повідомлялося, податкову ставку визначають місцеві ради, вона не може бути вище 2% від мінімальної зарплати в 2016 році і 3% в 2017-му. Наприклад, в Одеській області ставка склала 29 грн за кв. м, у Львівській - 7,25 грн, а в більшості регіонів - 14,5 грн.