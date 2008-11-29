Генштаб не планує сьому хвилю мобілізації

Сьома хвиля мобілізації в Україні не планується. Про це повідомив т.в.о. начальника Головного управління персоналу - заступник начальника Генерального штабу ЗСУ Володимир Талалай, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ця інформація не має нічого спільного з реальністю. Поповнити ряди тих, хто звільняється за указом президента, ми плануємо за рахунок тих, хто приходить на військову службу за контрактом. Зараз у нас кожен місяць близько 6 тис. контрактників, до кінця року ми ще чекаємо 15-18 тис. Це забезпечить наші потреби", - сказав він на брифінгу у вівторок в Києві.

При цьому В.Талалай підкреслив: "Генштаб ЗСУ не планує 7-у хвилю мобілізації".

Як повідомлялося, раніше представник Міністерства оборони України Вілен Підгорний заявив про те, що армії не вистачає близько 14 тис. бійців і їх можуть доукомплектувати за рахунок наступної хвилі мобілізації.