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Интернет-магазин одежды для детей «Babyhit»

детская одежда BabyhitПокупка детской одежды, особенно для маленьких детей, заботит родителей постоянно. Им необходимо иметь в распоряжении магазин, где можно быстро, выгодно и удобно купить все, что нужно. Магазин «Babyhit» предоставляет свои клиентам большой выбор детской одежды.

Что предлагает магазин «Babyhit»?

Магазин имеет собственный сайт, где размещена информация о товарах. Они скомпонованы в отдельные блоки:

  • Одежда для детей с рождения до двух лет.
  • Вещи для девочек от двух до пяти лет.
  • Одежда для мальчиков от двух до пяти лет.
  • Распродажа товаров.
  • Детские игрушки.

Одновременно с разделением по возрастам на сайте имеется разграничение товаров по категориям (верхняя одежда, водолазки, боди, панамы), по возрасту и росту ребенка, по брендам, что значительно ускоряет процесс выбора товара. Также имеется удобная система поиска нужной вещис помощью строки поиска.

Совершить заказ вещей можно двумя способами. Во-первых, на самостоятельно на сайте (может понадобиться предварительная регистрация аккаунта). Такой способ позволяет выбирать и заказывать товар круглосуточно в любой день. Во-вторых, по контактному телефону. В этом случае возможен заказ вещей в рабочие дни, кроме выходных.

После заказа товара осуществляется его доставка. Она может быть платной и бесплатной в зависимости от способа доставки и от суммы заказа. Получить товар возможно в Киеве или в других городах Украины.

Как получить выгодную стоимость в магазине «Babyhit»?

Магазин «Babyhit» предоставляет дисконтную систему. Зарегистрированные пользователи получают первоначальную скидку 3%. Она может быть увеличена в будущем в зависимости от общей суммы всех заказов. Максимальный размер скидки составляет 7%.

Ассортимент магазина «Babyhit» довольно широк. Имеются товары иностранных марок, производства стран Европы и США. Для производства товаров используется высококачественное сырье, одежда не будет вызывать аллергий и раздражения.

Для удобства клиентов магазин публикует советы по выбору одежды для детей на разные погодные условия. Это позволит молодым родителям сделать правильный выбор и не подвергнуть ребенка негативным погодным условиям.

Родителям важно иметь под рукой магазин, в котором можно купить безопасную, красивую и модную одежду. Удобные условия заказа и доставки дают возможность планировать свое время, которого не так уж много. Система скидок позволяет покупать товары по выгодным ценам. Длительное существование магазина показывает доверие со стороны покупателей.

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