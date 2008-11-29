Кратковременное удовольствие или как продлить наслаждение

Мужчина по своей сущности охотник и его главная цель завладеть жертвой почувствовать власть над ней и ощутить свою силу и значимость, он пойдет на любые хитрости для того что бы достигнуть желаемой цели. Постель — это место для всевозможных игр, тут не имеет место стеснение. Игра — это один из источников разнообразия в сексе. В постели существует только два правила. Первое: « не делать того, что вам действительно не нравится»; второе: «не игнорировать желание партнера». Пары должны согласовывать свои желания. Среди читателей можно выделить одну специфическую группу. Если вы в каком-то отношении физически неполноценны, не прекращайте чтение этой статьи. Вам особенно будет важно осознать, что даже шкуру с животного можно снять не одним единственным способом. В сексе, как и в любой другой области поведения человека, нужно проявлять изобретательность, что бы обойти свои физические недостатки и понять почему мужчина быстро кончает.

Хорошая физическая форма, прежде всего

Откажитесь от вредных привычек, и придерживайтесь правил питания и отдыха, ведь зачастую именно в этом кроется секрет решения многих проблем. Полюбите свое тело, что бы им восхищались лица противоположного пола. Меньше зацикливайтесь на мелких жизненных неурядицах, а главное, научитесь правильно расслабляться.

Физическая форма, безусловно, необходима, но не менее справедливо и то, что упражнения в сексе тонизируют не хуже, чем бег трусцой.

Мастурбация — одно из лучших сугубо сексуальных упражнений. Мужчина может заниматься этим в любом возрасте, не только для своего блага, но и для того что бы дать женщине возможность удовлетворить ее желание от длительного секса.

Займитесь решением этой проблемы

Быстрое окончание акта происходит из-за чрезмерного волнения, неправильного образа жизни, физиологических особенностей, плохого настроения и многих других жизненных нюансов. Еще одной причиной может быть то, что для мужчины важен только финал, а не сам процесс. Если это так, то не стоит бояться озвучить партнерше о том, что вам необходимы новшества. Любая женщина ради любимого мужчины готова на любые эксперименты. Возможно смена обстановки поможет вам наладить свою сексуальную жизнь. Очень сильное желание любви может быть восхитительным лишь время от времени. Вы не узнаете прелесть быстрого полового акта, если не овладеете искусством продлевать его.

Многие мужчины зачастую не думают о том, что почувствует женщина, у них срабатывает чисто животный инстинкт. Контролировать это у мужчин получается только с опытом, приобретённым в течение жизни. Партнер должен проникнуться чувствами, для того что бы ему было действительно важно доставить женщине истинное удовольствие. Ведь весь секрет безумного наслаждения от секса кроется именно в искренности чувств и желаний. Партнеры должны настолько проникнуться друг другом, что бы убрать все барьеры. Наслаждаться и пробовать в постели разнообразные игры. Одной из популярнейших игр является – связывание. Можно использовать вещи из личного гардероба или же отправится в специализированный магазин. Это добавит остроты ощущений и массу удовольствия. Говорить откровенно о своих желания и фантазиях, воплощать их в жизнь с родным человеком. Потому что кому то нравится грубость, а другим совсем наоборот, вы должны помнить о том, что все обсуждаемо в нашей жизни, а недомолвки только будет портить ваши отношения, будете постоянно страдать из-за моральной неудовлетворенности. Пользуйтесь так же порнографической литературой, она будет верным другом в ведении нового и интересного в вашу половую жизнь. Не бойтесь чего то нового, пробуйте, находите, что то общее и подходящее только вам. Живите на полную катушку. Постель это место где вы можете делать все, что вам вздумается, естественно обсудив это предварительно с партнером.

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