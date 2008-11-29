Як заняття спортом допомагають пережити важкі часи

Чи помічали ви, що заняття спортом не тільки розвивають вашу фізичну витривалість, але і допомагають справлятися з життєвими труднощами? Деякі спортсмени кажуть, що за межами спортивного майданчика тренування принесли їм не менше користі, ніж на ній. Якщо не більше.

Мова йде не про фізичну форму. Спорт робить вас міцним горішком. У всіх відношеннях.

Вас перестає лякати перспектива догани від начальника. Жорсткі дедлайни вже не так сильно тиснуть на вас. Проблеми в стосунках вже не здаються нерозв'язними.

Можливо, ви подумаєте, що вся справа у втомі. Тренування так сильно вимотують вас, що просто немає сил на занепокоєння про що-небудь. Але, як видно, справа не тільки в цьому. Згідно з дослідженнями, спорт, навпаки, на короткий час підвищує розумову активність і уважність. І навіть в ті дні, коли люди, які регулярно займаються спортом, відпочивають від тренувань, вони як і раніше більш стійкі до стресів.

Ми часто чуємо про те, що інтенсивні і регулярні тренування сприяють профілактиці та лікуванню діабету, профілактиці інсультів, пороку серця, гіпертонії і остеопорозу. Але практично ніхто не згадує одне з найголовніших переваг занять спортом: напружені тренування привчають нас справлятися з труднощами.

Як тренування вплинули на спортсменів

Найкраще ця навичка розвинена у тих, хто займається видами спорту, які вимагають великої витривалості. Ці спортсмени заробляють на життя тим, що витримують навантаження, які не під силу більшості людей. Вони підтверджують, що спорт навчив їх не боятися складнощів.

Американська бігунка на довгі дистанції Дезіре Лінден розповіла, що роки практики навчили її залишатися спокійною і зосередженою навіть в ті моменти, коли вона вже починала видихатися. Вона просто повторювала про себе: «Тихіше, тихіше, тихіше, спокійно, спокійно...».

Один з кращих серферів світу Нік Лемб вважає, що страх і незручності, які йому доводилося долати, тільки допомогли йому осідлати найбільші хвилі. Крім того, на його думку, вони дали йому стимул для особистісного росту. Нік зрозумів, що майже завжди, коли ви вже готові здатися, можна зробити над собою ще одне зусилля і подолати перешкоди.

Якщо ти відступиш, ти будеш шкодувати про це. Будь сміливим і йди вперед.

Скелелаз Алекс Хоннольд, знаменитий фрі-соло-сходженнями (без страховки і напарника), стверджує, що впоратися з труднощами можна тільки через постійні тренування. Вони дозволяють звикнути до навантажень, після чого висотні підйоми не здаються такими страшними. Цей же принцип можна використовувати і в звичайному житті.

Американська велогонщиця Евелін Стівенс, яка встановила годинний рекорд на треку, розповіла, що в найважчі для неї моменти вона намагалася не чекати, коли ж все це закінчиться, а прагнула максимально відчути всю напругу і впоратися з нею.

Екстремал-фотограф Джиммі Чин радить в небезпечних ситуаціях слухати голос розуму і розмежовувати реальний і уявний ризик.

Люди, яким пощастило поспілкуватися з 16-кратним чемпіоном СРСР зі скелелазіння Валерієм Балезіним, відзначають, що завидна стійкість властива йому у всіх життєвих ситуаціях: і під час сходжень, і в звичайному житті.

Що говорять вчені

Однак зовсім не обов'язково займатися екстремальними видами спорту або прагнути встановити світовий рекорд. Згідно з дослідженнями в області психології здоров'я, коли студенти коледжу, які раніше не займалися спортом взагалі, спробували ходити в спортзал хоча б два або три рази на тиждень, вони відчули позитивний вплив тренувань на всі сфери їх життя. У які брали участь в дослідженні студентів були відзначені зниження рівня стресу, вживання алкоголю і кофеїну, відмова від куріння або скорочення кількості викурених сигарет. Вони також почали вживати більш здорову їжу, справлятися з великою кількістю домашніх обов'язків і показувати більш високі результати в навчанні.

Крім того, через два місяці регулярних тренувань серед учасників експерименту підвищився рівень самоконтролю. Говорячи непрофесійною мовою, студенти навчилися зберігати спокій і зібраність в ті моменти, коли їх тіло говорило їм, що пора припиняти заняття. Це позначилося і на їх здатності протистояти стресам, боротися зі шкідливими звичками і справлятися з великими обсягами інформації.

На думку автора бестселера «Сила звички» Чарльза Дахігга, тренування відносяться до тих самих ключових звичок, які спочатку діють на одну сферу життя, а потім запускають позитивні зміни в інших. Ці звички мають таку силу, тому що змінюють наше уявлення про себе і свої можливості.

Ймовірно, тому благодійний проект Back on My Feet, в рамках якого більше п'яти тисяч бездомних взяли участь в марафоні, мав такий успіх. 40% учасників марафону змогли знайти роботу, 25% - постійне житло.

Заняття бігом на довгі дистанції також допомогли багатьом впоратися з такими життєвими ударами, як розлучення або смерть близької людини.

Інше дослідження також підтвердило, що регулярні тренування допомагають нам справлятися зі стресовими ситуаціями. На початку семестру дослідники з Технологічного інституту Карлсруе в Німеччині розділили студентів на дві групи. Одна з груп мала двічі в тиждень виходити на пробіжки.

Експеримент тривав 20 тижнів. Його закінчення збігся з найбільш стресовим періодом студентського життя - сесією. За допомогою приладів, що вимірюють частоту серцевих скорочень, дослідники простежили різницю в рівні стресу у двох груп студентів. Як ви вже могли здогадатися, студенти, які займалися бігом, були в набагато меншій мірі схильні до стресу.

Ці дослідження показали, що для того, щоб отримати необхідний ефект, не обов'язково прикладати титанічні зусилля. Вам потрібно просто знайти для себе такий вид тренувань, який змусить зібрати волю в кулак і подолати себе і свою лінь.

Для чого це все потрібно? Для того, щоб прокачати себе. У всіх сенсах.