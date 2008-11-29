У Раді обурені заявою президента Ізраїлю

Під час виступу у Верховній Раді президент Ізраїлю Реувен Рівлін допустив некоректні і недипломатичні оцінки.

Про це написала віце-спікер Ірина Геращенко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Під час виступу в українському парламенті президент Ізраїлю дозволив собі некоректні і недипломатичні оцінки щодо певних сторінок трагічною української історії, зокрема ОУН. Мені дуже прикро, що президент Ізраїлю не чув всі попередні виступи, де праведники, лідери українських єврейських громад, представники різних релігійних конфесій, українські патріоти, такі як академік Іван Дзюба, який першим голосно підняв тему Бабиного Яру, згадували невинно убієнних і їх рятівників, серед яких було дуже багато простих українців, які ризикували своїм життям і життям своїх дітей, щоб врятувати єврейські родини і єврейських дітей", - написала вона.

І.Геращенко зазначила, що деякі висловлювання Р.Рівліна були "недоречними в ці дні жалоби, в парламенті країни, яка сьогодні важко бореться за свою незалежність. Ми очікували від високого гостя в стінах українського парламенту також і слів на підтримку територіальної цілісності України".

"Шкода, що деякі керівники сучасних країн і досі користуються штампами радянської пропаганди часів замовчування трагедії Бабиного Яру", - написала вона.

Як відомо, під час свого виступу у Верховній Раді Р.Рівлін звинуватив членів Організації українських націоналістів в пособництві масовому знищенню євреїв нацистами в роки Другої світової війни.

"Багато посібників злочинів були українцями. І серед них особливо виділялися бійці ОУН, які знущалися над євреями, вбивали їх і в багатьох випадках видавали німцям. Вірно і те, що було більше 2,5 тис. праведників народів світу - ті лічені іскри, які яскраво горіли в період темних сутінків людства", - заявив він в стінах Верховної Ради.