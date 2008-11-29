Фейковые новости: как отличить от правды

Признаки фековых новостей

Интернет – это кладезь информации. В сети можно найти данные практически по любому вопросу: от уроков по кройке и шитью, до секретных чертежей военных боеголовок. Разумеется, что в таком объеме сведений нашлось место и для новостей, обойтись без которых в современном мире просто невозможно. Но огромное количество информации – это не только плюс, но и существенный минус. Скопление данных может, и часто вводит читателя и зрителя в заблуждение. А новости, которые обманывают или искажают правду, называются фейковыми.

Безусловно, открывая информационный портал, чтобы почитать о последних событиях, сложно сразу же понять, какие известия правдивые, а какие нет. Новости Днепра, видео, снятые на месте происшествия, интервью со знаменитостями, а также многое другое желательно проверять на «фейковость». Для чего вообще подделываются сообщения? Во-первых, чтобы привлечь аудиторию и увеличить рейтинги сайта. Во-вторых, чтобы сформировать мнение общества о тех или иных людях, ситуациях или проблемах общества. Как говорил В. Маяковский: «Если звезды зажигают – значит – это кому-нибудь нужно». Так и здесь.

Где прячутся фейки

Факт существования искаженных или вовсе неправдивых новостей еще не говорит о том, что все написанное в интернете – чистая ложь. Фейковые новости, как правило, прячут в определенных типах подачи информации:

фотографиях;

видеороликах;

показаниях и прямых речах;

публикациях «западных» медиа.

Фотофейки являются наиболее распространенным типом для новостных порталов. И это очевидно, ведь что может быть проще, чем подставить подходящую ситуации картинку под нужный текст и выдать все за правду. Такие обманы разоблачаются очень просто. Это может сделать даже среднестатистический пользователь. Следует только в поисковике найти исходник фотографии, что можно сделать с помощью правой кнопки мыши. Фото может быть очень старым, а то и вовсе не соответствовать сюжету или локации. К примеру, заявлено, что горсовет Днепропетровска пикетируется рабочими коммунальной службы, а на фото вовсе и не горсовет, да и город совсем не тот.

Написанные «очевидцами» и «свидетелями» тексты отличить сложнее. Для разоблачения фейка нужно провести анализ ситуации и понять – мог ли вообще автор находиться на месте происшествия и видеть все своими глазами. Был ли доступ к тому месту, о котором ведется речь. К примеру, не смотря на гласное рассмотрение дел в суде, существует некоторые категории, на которые зрители не допускаются. Похожая проблема и «западными» СМИ. Редкий читатель, увидев ссылку на иностранное издание, будет искать первоисточник. А зря, так как это прекрасная возможность узнать – обманывают ли аудиторию недобросовестные журналисты.