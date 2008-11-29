Нова мова програмування - для роботи з великими даними

Вчені з Массачусетського технологічного інституту (MIT) представили мову програмування Milk, спеціально створену для роботи з великими і розподіленими масивами даних. Про це повідомляє сайт інституту.

Milk додає кілька команд в OpenMP - розширення мов C і Fortran, що дозволяє спростити написання коду для багатоядерних процесорів. Коли ядро виявляє, що потребує якихось даних, воно не запитує їх у основної пам'яті, як це робиться зазвичай. Замість цього ядро додає адресу елемента даних в список локально збережених адрес. Коли список стає досить довгим, ядра об'єднують свої списки і групують адреси, що знаходяться поруч, і перерозподіляють їх по ядрах. Таким чином, кожне ядро запитує рівно ті елементи даних, які потрібні.

Необхідність створення нової мови програмування давно назріла. Справа в тому, що всі існуючі мови розроблялися, виходячи з так званого принципу локальності, тобто для роботи з даними, які зберігаються фізично близько один до одного. При роботі з великими даними істотно втрачається продуктивність. Перші тести на стандартних алгоритмах показали, що програмування на Milk прискорює роботу в рази (часом вчетверо) в порівнянні з використовуваними на сьогоднішній день мовами, і надалі цей показник буде ще рости.