WI-FI: мовчазний вбивця

Бездротова мережа WI-FI, яку ми використовуємо, щоб підключатися до інтернету без кабелів сьогодні використовується фактично всюди. Однак мало хто знає про те, що у працівників сервісу, які обслуговують Wi-Fi обладнання є конкретні інструкції, щоб мінімізувати шкоду їх здоров'ю.

Наші бездротові пристрої, такі як: мобільні телефони та планшети використовують маршрутизатори для підключення до Інтернет. Маршрутизатор випромінює сигнали WLAN - електромагнітні хвилі, які можуть завдати величезної шкоди здоров'ю. Часто ми ігноруємо цей факт, тому що практично нічого не знаємо про це. Однак протягом усього часу, ці сигнали продовжують завдавати шкоди організму. Дослідження, проведене Агентством охорони здоров'я Великобританії довели, що Wi-Fi-маршрутизаторів перешкоджають росту людей і рослин.

Наслідки впливу WI-FI:

хронічна втома;

біль в вухах;

брак концентрації;

часті сильні головні болі;

проблеми зі сном.

Ми не можемо жити без технологій - це факт. Але нам потрібно більше знати, як захистити себе від шкідливих наслідків. Ось кілька порад, як безпечно використовувати Wi-Fi-маршрутизатор або, принаймні, знизити потенційну шкоду.

Як захистити дітей від електромагнітних хвиль