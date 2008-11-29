Україна з 1 жовтня переходить на біометричні паспорти

Відповідний закон Верховна Рада прийняла 14 липня, а Президент Петро Порошенко підписав 3 серпня.

Зокрема, закон передбачає оформлення паспорта громадянина України після досягнення 14 років, паспорт буде оформлятися на 4 роки, особам, які не досягли 18 років, іншим – на 10 років.

Відзначається, що нові паспорти громадян України будуть мати вигляд пластикової картки. Вони будуть містити текст українською та англійською мовами. У них не буде позначки про реєстрацію шлюбу та його розірвання, проте кожному з подружжя будуть видавати свідоцтво про шлюб.

Крім того, паспорт громадянина України, який досяг 18-річного віку, буде вбудований безконтактний електронний носій, в який будуть вносити засоби електронного цифрового підпису.

Згідно із законом, тепер для оформлення закордонного паспорта, дипломатичного, службового і ряду інших документів будуть використовуватися відцифровані відбитки пальців рук. Однак, для оформлення паспорта громадянина України вносити відцифровані відбитки пальців рук будуть тільки за згодою особи.

Також закон визначає порядок оформлення документів для постійного проживання громадян України за кордоном. Крім того, встановлюється вартість адміністративної послуги оформлення документів, що засвідчують особу.

Закон надає кожному українцю право мати не більше двох закордонних паспортів.

Серед іншого, документ визначає перелік документів, що надають право громадянину України на виїзд з України і в'їзд в Україну. Такими документами є: паспорт; дипломатичний паспорт України; службовий паспорт України; посвідчення особи моряка; посвідчення члена екіпажу; посвідчення особи на повернення в Україну (дає право на в'їзд в Україну).