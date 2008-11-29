Старіння як побічний ефект, або Як самці впливають на самок

Дослідницька команда під керівництвом Ілля Рувинский (Ilya Ruvinsky) з Північно-Західного університету в США прийшла до висновку, що чоловічий організм може посилати хімічні сигнали жіночому, активізуючи репродуктивну поведінка самки, але побічний ефект стає прискорення процесів старіння жіночого організму. Про це повідомляється в прес-релізі університету. Стаття опублікована в журналі Current Biology.

Дослідження проводилося на аскаридах C. elegans, котрі добре зарекомендували себе як модель для біомедичних досліджень, в умовах, близьких до природного середовища їх проживання. Вони виявили хімічні сигнали (феромони), здатні прискорити статеве дозрівання самки і сигнали, які дозволяють продовжувати період активності репродуктивної функції. Але ті ж хімічні сигнали прискорюють процеси старіння інших систем організму самки.

За словами вчених, їх результати перегукуються з раніше отриманими результатами в експериментах на мишах, що дозволяє припускати, що це якийсь універсальний механізм впливу чоловічого організму на жіночий. Результати досліджень, в кінцевому рахунку, можуть допомогти в розробці нових методів терапії репродуктивних проблем і розробці методів боротьби зі старінням.