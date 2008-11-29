Лондон очолив список найбільших фінансових центрів світу

Лондон зберіг за собою перше місце в списку найбільших фінансових центрів світу, проте Нью-Йорк скоротить своє відставання до британської столиці до мінімуму, йдеться в огляді фінансової консалтингової компанії Z/Yen Group Ltd., яка раз у півроку розраховує Global Financial Centres Index (GFCI).

Лондон отримав у рейтингу 795 пунктів, Нью-Йорк – 794 пункту. Півроку тому відставання становило 8 пунктів. Експерти відзначають, що скорочення розриву не пов'язано з результатами референдуму, на якому британці проголосували за вихід країни з ЄС, оскільки збір даних завершився за кілька днів до голосування.

На третьому місці у списку, як і півроку тому, виявився Сінгапур (752 пункту), на четвертому – Гонконг (748 пунктів), на п'ятому – Токіо (734 пункту).

Цюріх опустився з шостого місця на дев'яте, пропустивши вперед три північноамериканських фінансові центри: Сан-Франциско, Бостон і Чикаго, але обійшовши Вашингтон.

Дубай зберігає першу позицію в списку найбільших фінцентров Близького Сходу і 18-е в світі, в Африці лідером є Касабланка (30-е місце в світі), у Латинській Америці – Сан-Паулу (51-е) і Ріо-де-Жанейро (54-е).

Варшава визнана провідним фінансовим центром у Східній Європі (45-е місце у світі, плюс 3 позиції в рейтингу). Рига, півроку тому вперше опинилася в рейтингу і посіла 71-е місце, підскочила на 19 позицій, до 52-го місця, тоді як Таллін піднявся відразу на 28 позицій і зайняв 50-е місце.

Між тим Москва впала в рейтингу на 17 позицій, до 84-го місця, Санкт-Петербург опустився на 3 рядки, до 85-го місця.

Індекс світових фінансових центрів був вперше опублікований в 2007 році і оновлюється кожні півроку (цьогорічний випуск став вісімнадцятим за рахунком) на основі опитування понад 3 тис. професіоналів. Він враховує п'ять груп показників (всього 105 індивідуальних факторів): бізнес-обстановка, фінанси, інфраструктура, людський капітал і репутація. У загальній складності Z/Yen розглянула понад 100 міст.