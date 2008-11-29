Как сделать ангар из профнастила

Ангар – это специальное помещение, обычно арочного или шатрового типа, используемое в различных целях. Ангары, строительство которых является менее затратным по времени, становятся очень популярными благодаря надежности, прочности. Чаще при его возведении используют профильные листы.

Проект ангара

Прежде чем приступить к строительству обьекта из профнастила, следует определиться с некоторыми моментами:

для чего вам нужен будет ангар (его предназначение) – гараж, помещение для хранения материалов, склад или что-то другое;

в зависимости от предназначения определяется его вид (теплый или холодный). Холодный представляет собой закрытое со всех сторон помещение, защищенное от дождя, ветра, снега. Теплый – сооружение, которое следует утеплить; используется чаще всего, для мастерских, животноводческих комплексов;

площадь помещения;

высота строения;

другие характеристики, необходимые для возведения.

Подготовили проект: строительство начинается.

Как построить?

К этапам строительства можно отнести:

Начальная подготовка – выбор площадки, подготовка основания (фундамента). После возведения фундамента необходимо дать ему время набраться прочности. Установка несущего каркаса (устанавливают трубы, опорные колонны). При необходимости производят монтаж межэтажных перекрытий. Как только каркас готов – проводится работа по креплению профнастила по периметру ангара, при этом профлист рекомендуется укладывать внахлёст на предыдущий лист. Монтаж крыши и ворот. Благодаря гибкости профильного листа, монтаж крыши будет проходить без особого труда.

Положительные моменты

Ангары из профнастила обладают рядом преимуществ: быстрота монтажа; возможность выполнения работ в любое время года; возможность возведения различных площадей; пожаробезопасность конструкции; небольшая стоимость работ при проведении работ; привлекательный внешний вид (это возможно благодаря разнообразию цветов).

На сегодняшний день строительство из профильных листов стало очень популярным. При строительстве подобных конструкций вы значительно сократите время возведения помещений, а денежные затраты будут незначительными. Ещё к важному моменту можно отнести возможность изменения или перепланировки ангара, возведенного при помощи профнастила, возможность произвести работы по утеплению (при возникновении такой необходимости).