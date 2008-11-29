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Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
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Как сделать ангар из профнастила
Ангар – это специальное помещение, обычно арочного или шатрового типа, используемое в различных целях. Ангары, строительство которых является менее затратным по времени, становятся очень популярными благодаря надежности, прочности. Чаще при его возведении используют профильные листы.
Проект ангара
Прежде чем приступить к строительству обьекта из профнастила, следует определиться с некоторыми моментами:
Подготовили проект: строительство начинается.
Как построить?
К этапам строительства можно отнести:
Положительные моменты
Ангары из профнастила обладают рядом преимуществ: быстрота монтажа; возможность выполнения работ в любое время года; возможность возведения различных площадей; пожаробезопасность конструкции; небольшая стоимость работ при проведении работ; привлекательный внешний вид (это возможно благодаря разнообразию цветов).
На сегодняшний день строительство из профильных листов стало очень популярным. При строительстве подобных конструкций вы значительно сократите время возведения помещений, а денежные затраты будут незначительными. Ещё к важному моменту можно отнести возможность изменения или перепланировки ангара, возведенного при помощи профнастила, возможность произвести работы по утеплению (при возникновении такой необходимости).
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