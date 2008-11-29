Мезотерапія обличчя - ефективний метод омолодження

Чим старше ми стаємо, тим більше уваги потрібно приділяти шкірі. Я доглядаю за собою, використовую якісну косметику, всіляко намагаюся зберегти свіжість і молодість. Але, на жаль, роки беруть своє, і нікуди не дітися від зморшок навколо очей і на лобі, в'ялості шкіри, нечіткого контуру обличчя. Мій косметолог каже, що існує процедура, яка чудово бореться з усіма цими неприємностями. Ін’єкційна мезотерапія обличчя є альтернативою пластичної хірургії. Вона може впоратися одночасно з декількома проблемами, так як має жироспалюючий, антицелюлітний, ліполітичний, лімфодренажний і омолоджуючий ефект. Даний метод впливає на фізіологічні та біохімічні процеси, що відбуваються в організмі, виправляє естетичні та медичні дефекти шкіри. Він заснований на вітамінному комплексі, який зміцнює дрібні кровоносні судини, позбавляє від судинних «зірочок» і пігментації, звужує пори, зменшує шрами, прибирає вугровий висип, нормалізує жировий баланс. Загалом, я зважилася на процедуру, мезотерапія шкіри обличчя - це те, що мені потрібно!

Мезотерапія і її види

Процедура мезотерапії обличчя - це ін'єкції активних речовин на глибину 1,5-6 мм. Під шкіру вводиться комплекс вітамінів, колагену, гіалуронової кислоти та інших складових. Всі ці поживні речовини проникають в глибокі шари шкіри і уповільнюють процес старіння. Після цього шкіра стає підтягнутою і свіжою. Такого ефекту неможливо домогтися, якщо використовувати навіть найкращий крем для обличчя. Дозованість і сукупність компонентів визначається індивідуально відповідно до потреб людини. Коктейлі, які використовуються в мезотерапії, діляться на кілька груп: вітаміни і мінерали; гомеопатичні препарати; мікроелементи; екстракти рослинного і тваринного походження; продукти біотехнологій.

Препарати вводиться короткою і дуже тонкою голкою або за допомогою спеціального пістолета-інжектора. Доза лікарської речовини розсмоктується поступово і безперервно протягом певного періоду часу. Якщо рецепт коктейлю складений професійно і правильно, тоді всі компоненти в ньому будуть доповнювати один одного, що дасть кращий ефект.

Якщо ви хочете, щоб процедура була менш болючою, варто зупинити свій вибір на фракційній мезотерапії. Під час сеансу голка вколюється в певні ділянки шкіри, однаково віддалені одна від одної. Це допомагає зменшити дискомфорт майже на 80%. Позитивні результати видно після 2-3 процедур.

Для тих людей, хто дуже боїться ін'єкцій, існує безголкова мезотерапія. Різновидами даної процедури вважаються:

1. Киснева мезотерапія - поживний коктейль вводяться в шкіру сильним напором кисню.

2. Ультразвукова мезотерапія - ультразвукові хвилі впливають на проблемні місця, що веде до тонізації і підтягування шкіри.

3. Кріомезотерапія - на шкіру впливають холодом, що сприяє омолодженню.

4. Електрофорез - мезококтейль вводять за допомогою електричного струму.

Мезотерапія обличчя проводиться курсами. Для більш тривалого ефекту рекомендується спочатку пройти курс з 1 сеансу в тиждень. По закінченню 8 тижнів - 1 раз на місяць. Щоб не переживати з приводу зморшок і в'ялості шкіри, повторювати процедуру необхідно 1-2 рази на рік. Цей метод уповільнює процес старіння, стимулює оновлення клітин і регенерацію тканин. Що стосується мезотерапії обличчя в домашніх умовах, то тут єдиної думки немає. Я б вважала за краще не робити цього, тому що тільки кваліфікований фахівець проведе всі правильно. Не варто економити на власному здоров'ї та безпеці.

Користь і шкода мезотерапії

Показання для мезотерапії обличчя - це різні естетичні та медичні недоліки шкіри. Процедуру призначають при вікових змінах шкіри, зморшках, зниженні тонусу, наявності шрамів і вугрової висипки на обличчі. Вітамінний коктейль допомагає прибрати «друге» підборіддя і відновити чіткі контури лиця, позбавляє від темних кіл і «мішків» під очима, шкіра стає більш рівною, гладкою і пружною. Також процедура проводиться в якості підтримуючої терапії після хімічних пілінгів і пластичних операцій.

Ускладнень від якісно проведеної процедури практично немає. Можуть залишитися невеликі гематоми, іноді можлива гіперпігментація. Алергічні реакції зустрічаються вкрай рідко. Тут варто заздалегідь провести тести, щоб виключити алергію на препарати, які будуть вводити. Перед будь-якою процедурою, навіть косметичною, необхідно проконсультуватися з лікарем. Також потрібно ретельно вибирати салон, в якому ви будете проводити омолодження обличчя. Віддати перевагу краще тим, хто зарекомендував себе з хорошого боку, у якого багато позитивних відгуків, висока якість послуг і приємний колектив.

Протипоказання до процедури мезотерапії - це вагітність і годування грудьми, проблеми з онкологією, післяопераційний період, загострення хронічних хвороб, інфекції і захворювання крові. У будь-якому випадку, тільки лікар призначить кількість процедур і склад коктейлю, спираючись на індивідуальні потреби людини. Шкіра обличчя безпосередньо після мезотерапії стає більш чутливою до зовнішніх факторів. Тому будьте готові, що не можна буде засмагати в солярії, купатися під гарячим душем, відвідувати сауну.