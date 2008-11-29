ЄС зробив ще один крок в напрямку безвізового режиму для Грузії і України

5 вересня Європейський парламентський комітет підтримав введення безвізового режиму з Грузією і зробив наступний крок у цьому напрямку щодо ще однієї колишньої республіки - Україна, після паузи в цьому процесі, що настала влітку внаслідок кризи мігрантів.

Члени комітету під час голосування віддали 44 голоси «за» і 5 «проти» лібералізації для Грузії, хоча прийняте рішення ще має бути затверджене на переговорах потрійного формату між Європарламентом, представниками держав ЄС і Єврокомісією.

Європейські держави відклали ухвалення рішення про полегшення правил для бажаючих приїхати в ЄС громадян Грузії та України в червні. Тоді Німеччина спільно з іншими країнами виступили за заморожування процесу, заявивши, що будь-які остаточні домовленості не можуть бути досягнуті, поки країни євроблоки не погодять спрощену процедуру припинення безвізового режиму.

Під час сесії в понеділок, напередодні голосування парламентського комітету з Україною, яке очікується пізніше в цьому місяці, болгарський депутат від найбільшої фракції Європарламенту, Європейської Народної партії, Марія Габріель заявила, що візові норми для українських громадян повинні бути пом'якшені.

"Як політично, так і стратегічно вкрай важливо здійснити лібералізацію візового режиму для України", - зазначила ще один депутат Європейського парламенту, португальська представник партії Соціалістів Ана Гомес.

Як і Грузія, Україна розглядає введення безвізового режиму з ЄС як частина геополітичної боротьби з Росією, яка виступає різко проти західних прагнень держав - колишніх радянських республік.

Reuters