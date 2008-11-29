Верховна Рада засудила рішення польського сейму про «геноцид на Волині»

Верховна Рада України засудила прийняття польським парламентом рішення, в якому події на Волині в 1943-45 роках названі "геноцидом, здійсненим українськими націоналістами проти жителів II Речі Посполитої".

За відповідну постанову проголосували 247 українських народних депутатів.

"Парламент України вважає встановлення Сеймом Республіки Польща" національного дня пам'яті жертв геноциду, вчиненого українськими націоналістами проти громадян II Речі Посполитої в 1943-1945 роках "проявом політизації трагічних сторінок українсько-польської історії", - сказано в заяві українського парламенту.

У той же час, депутат від "Батьківщини" заступник голови комітету у закордонних справах Борис Тарасюк заявив, що на знак протесту проти дій польських сейму і сенату складає повноваження голови депутатської групи зі зв'язків з Польщею.

Раніше громадські діячі України звернулися до депутатів Верховної Ради із закликом оцінити антиукраїнські постанови парламенту Польщі.

22 липня Сейм Польщі прийняв постанову, якою визнав події, що розгорнулися на Волині в 1943-45 роках, "геноцидом, здійсненим українськими націоналістами проти жителів ІІ Речі Посполитої". Також Сейм проголосив 11 липня національним днем пам'яті жертв цього "геноциду".

З 2016 року виповнюється 73-та річниця Волинської трагедії, що забрала життя десятків тисяч поляків і українців під час взаємних конфліктів на території нинішньої Західної України. За даними Українського інституту національної пам'яті, в 1942-1947 роках йшла Друга польсько-українська війна, яка розгорнулася в рамках Другої світової війни. Війна йшла за українські території, які до 1939 року входили до складу Польщі (Холмщину, Волинь, Галичину), де українці хотіли створити власну державу, а поляки бажали відновлення довоєнних кордонів. Однак питання кордонів вирішилося після Другої світової війни без участі українців і поляків, після чого комуністична влада Радянського Союзу та Польщі насильно змінила етнічну конфігурацію західноукраїнських та східно-польських територій.

Українці і польські історики по-різному оцінюють причини і кількість жертв Волинської трагедії. Українські історики вважають перебільшеними дані польських колег про загибель 100 тисяч поляків, відзначаючи, що насправді цей конфлікт міг забрати життя максимум 30 тисяч поляків. Крім того, вони звертають увагу на те, що українці теж гинули від рук поляків, і історично доведений факт, що жорстокі вбивства польських громадян здійснювали співробітники радянського НКВС під виглядом ОУН-УПА.

Зазначимо, що у липні 2013 року Сейм Польщі відмовився назвати Волинську трагедію "геноцидом" поляків.