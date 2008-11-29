Пентагон і Міноборони України підписали угоду про військове співробітництво

Колишній глава центрального командування ЗС США Джон Абізаїд стане старшим військовим радником українського міністра

Глава Пентагону Ештон Картер і міністр оборони України Степан Полторак підписали угоду про співпрацю у військовій сфері. Про це повідомляє Reuters.

Угода спрямована на вдосконалення української армії, просування реформ в оборонній сфері України і посилення військово-технічного співробітництва між країнами.

Виступаючи перед журналістами після зустрічі зі своїм український колегою в Лондоні, Картер назвав підписаний документ "дуже, дуже важливою угодою", яка допоможе подальшому розвитку можливостей України в сфері захисту своєї території.

Згідно з домовленістю відомств, колишній глава центрального командування Збройних сил США, відставний генерал Джон Абізаїд займе пост старшого військового радника українського міністра, який курує сферу військового співробітництва з Україною.

"Абізаїд забезпечить авторитетну консультацію Степана Повторака і інших високопоставлених українських чиновників, з питання реформ, покликаних привести Збройні сили України у відповідність із західними принципами і стандартами, такими як посилення демократичного цивільного контролю над збройними силами, боротьба з корупцією, перехід до сумісної з НАТО структурі персоналу", - йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті Пентагону.

Також сторони обговорили конфлікт на сході України, де українські Збройні сили протистоять проросійським бойовикам.