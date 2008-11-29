Какие свойства могут варьироваться у упаковки

Упаковочные коробки все очень разные. Они используются в качестве тары для транспортировки, хранения и реализации различных продуктов пищевой и не пищевой промышленности. У них есть много предназначений, в зависимости от вида и потребностей. Их применяют не только для того, чтобы защитить товар от внешних факторов и негативного воздействия окружающей среды, уберечь содержимое от механических повреждений и деформации, но и как средство партизанского маркетинга. Ведь любая упаковка служит средством рекламы, визиткой, и способом брендирования как товара, так и самой компании.

При этом свойства, характеристики, особенности и качества каждой отдельной упаковки могут быть разными. Это позволяет сделать каждую коробку особенной, уникальной, и оригинальной. Чтобы она надлежащим образом выполняла свое предназначение и функциональные обязанности на протяжении длительного периода времени.

Что может варьироваться при изготовлении упаковки:

Текстура.

При изготовлении упаковок и бумаги используют разные технические средства. Часто применяют текстурирование. Это позволяет придать особого презентабельного внешнего вида даже недорогой бумаге. Текстуру также меняют используя специальное тиснение: конгревное или горячее тиснение фольгой. Это поможет добиться хороших результатов.

Форма.

Благодаря возможности использовать при изготовлении высечку и многоточковую поклейку, можно создавать различные, оригинальные, уникальные и невообразимые формы упаковки из бумаги. Это может быть коробка как по форме геометрической фигуры, или тубы. Можно реализовать любые, даже самые неожиданные решения и задумки.

Размер.

Для разных товаров требуются совершенно разные коробки. Для бытовой техники, электроники и промышленных предметов нужны большие упаковки. Для вещей, таких как: медикаменты, бижутерия, предметы личной гигиены - небольшая тара. Вид и предназначения товара повлияют на размер упаковки, ее плотность, и характеристики.

Рельеф.

Коробке можно придать всевозможного рельефа. Для этого используют текстурирования, тиснение, офсетную печать. Поверхность можно вскрыть лаком или поламинировать. Это придаст особого рельефа упаковке.

Дизайнерское оформление.

Каждая упаковка нуждается в профессиональном, уникальном, особенном и оригинальном дизайнерском оформлении. Это касается не только изображений, текста, шрифтов, яркости, и цветовой палитры коробки. Следует обратить особое внимание на наличие удобной и практичной крышки, ручек, окошек. Очень разноплановым может быть производство пищевой упаковки.