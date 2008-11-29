Дика природа зникає зі страшною швидкістю

Австралійські екологи на чолі з Джеймсом Уотсоном (James Watson) з університету Квінсленда склали карту, яка показує зміну територій, зайнятих дикою природою на всіх континентах. Сумні результати їх дослідження опубліковані в журналі Current Biology.

З одного боку, все виглядає, начебто, не так уже й погано - близько 20% поверхні землі займають території дикої природи. Однак якщо порівняти нинішню карту з такою ж картою, складеною в 1990-і роки, то виявляється, що дика природа відступила, так як території, рівні за площею двом Аляскам, тепер зайняті «цивілізацією».

Джеймс Уотсон окремо відзначив, що останнім часом багато говориться про зникнення окремих видів, але занадто мало уваги приділяється зникненню цілих екосистем. Удар насамперед припав на Південну Америку, де зникли 30% «диких» територій, і на Африку, де втрати склали 14%.

Вчені підкреслюють також, що мова йде не просто про шкоду, яка завдається басейну Амазонки і іншим подібним місцям, але слід пам'ятати, що дика природа впливає на кліматичні зміни, і крім того становить середовище проживання найменш захищених народів в світі. Крім того, якщо дика природа зникає, то повернути її назад потім вже неможливо. Її можна і потрібно захищати.