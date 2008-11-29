Україна планує експортувати майже 40 млн тонн зерна

Міністерство аграрної політики і продовольства прогнозує експорт зерна з України в обсязі 39,8 млн тон в 2016/2017 МР (липень-червень).

"Пропозиція зерна на поточний рік з урахуванням перехідних залишків буде на рівні 70 млн тон, внутрішнє споживання - 23,5 млн тон. Експортний потенціал, за нашими оцінками, - 39,8 млн тон", - сказав міністр агрополітики і продовольства Тарас Кутовий в ході засідання Кабінету міністрів в четвер.

За його словами, до теперішнього часу зібрано 38 млн тон зерна. З 25,5 млн тон зібраної пшениці 55% - продовольча.

Середня врожайність зернових становить 49 ц / га. У той же час міністр бачить можливість її збільшення на 20% за рахунок підвищення врожайності в дрібних і середніх фермерських господарствах.

Т.Кутовий додав, що за умови підвищення врожайності на 20% урожай зерна в країні може зрости на 8-9 млн тонн.

Міністр також повідомив, що урожай гречки в 2016 році складе 174 тис. тон при внутрішній потребі 160 тис. тон.

Такі показники, сказав він, свідчать про те, що дефіциту гречки в Україні не буде, а зростання цін на неї повинен відслідковуватися на рівні торгових мереж.

Міністр аграрної політики і продовольства додав, що під рапс Україна засіяла 83% прогнозованих площ, або 600 тис. га.