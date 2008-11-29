Порошенко: В питанні оборони України повинна розраховувати, на себе

Про це заявив президент України Петро Порошенко в ході щорічного послання до Ради.

"Ми з вами високо цінуємо підтримку з боку західних партнерів. Зараз виконується більше 40 імпортних контрактів на поставку в українську армію різних засобів оборони на загальну суму 1,5 млрд доларів ... Але в цілому зрозуміло, що в обороні України, в першу чергу, повинна спиратися сама на себе, на власну армію, на власний військово-промисловий комплекс, як колись було гасло: "свій до свого по своє", - заявив Порошенко.

За словами президента, зараз не менше 3% ВВП виділяється з держбюджету на фінансування сектора оборони. Цього мало, але поки Україна не може дозволити собі виділяти більше коштів.

"Майже 3% внутрішнього валового продукту на оборону - це багато в порівнянні з чи 1%, яким не надавали значення уряду ще в середині нульових років. Але це дуже мало для країни, яка перебуває в стані війни. Більше, на жаль, ми дозволити собі не можемо ", - сказав Порошенко.

За його словами, в даний час військове навантаження на бюджет і соціальну сферу і так критично велике, однак армія все ще потребує допомоги і підтримки громадян.

Разом з тим президент зазначив, що держава вдячна кожному, хто допомагає зміцнювати обороноздатність країни.

Це вже третє за рахунком звернення Порошенко до парламенту за час його президентства. Президент традиційно розповідав про внутрішнє і зовнішнє становище України, а також давав напуття народним обранцям.