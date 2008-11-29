Покращуємо функціональні можливості телевізора

Телевізори з функціями Smart TV поступово завойовують ринок і витісняють менш функціональних побратимів. Велика кількість додатків, ефективна взаємодія з інтернетом і інші корисні технології перетворюють телевізори Smart в прогресивні мультимедійні центри з масою можливостей. Єдиним негативним моментом таких телевізорів є порівняно висока ціна. За меншу суму можна купити модель менш функціональну, яка відображає зображення прекрасної якості і чудово справляється зі своїми прямими обов'язками.

Таким чином, перед покупцем завжди стоїть своєрідний вибір: купити звичайний телевізор, або Smart TV модель? З розвитком технологій з'явилася Smart TV приставка, яка на сьогоднішній день є хорошою альтернативою «розумним» телевізорам із Смарт. Тепер можна в значній мірі розширити функціональні і мережеві можливості телевізора без серйозних матеріальних витрат купивши приставку смарт тв для телевізора у магазині citysmarttv.com.ua. Приставка Smart TV безпосередньо підключається до телевізора і надає значний набір функціональних можливостей, від доступу до інтернету і мережевих сервісів, до зручного серфінгу в мережі і перегляду онлайн відео.

Можливості смарт тв приставки

Всі знають, інтернет дає доступ до величезної кількості інформації на будь-який смак: новини, фільми, погода, смішне відео і багато іншого. Далеко не всі телевізори мають доступ до мережі, а Smart TV приставка успішно вирішує цю проблему. Сучасні приставки підтримують два способи підключення до інтернету: дротове з'єднання за допомогою Ethernet порту або бездротове з'єднання Wi-Fi. Виберіть найбільш підходящий спосіб підключення і об'єднайте інтернет з телевізором.

Переваги цього тандему очевидні. Ви отримуєте доступ до різних сервісів і бібліотекам контенту. Більше немає необхідності купувати фільми або завантажувати їх на комп'ютер, а потім записувати на зовнішні носії. До речі Смарт TV приставка позбавить від необхідності постійно перезаписувати інформацію на флешку або диск. Тепер можна створити локальну мережу і переглядати фільми або фотографії на екрані телевізора прямо з комп'ютера. Дуже зручна функція, яка заощаджує Ваш час.

Приставки також дозволяють використовувати різні додатки. Ви самі можете вибрати їх кількість і тип. Вбудований браузер дозволяє здійснювати якісний серфінг в інтернеті, не відлучаючись від екрану. На багатьох приставках є вбудований кардрідер, який дозволяє працювати з картами пам'яті. Приємно радує велика кількість підтримуваних форматів.

Вибираємо смарт приставку правильно

З'ясуємо, на які характеристики та параметри потрібно обов'язково звернути увагу перед покупкою конкретної моделі. У більшості випадків приставки використовуються для роботи з інтернетом, додатками і різними сервісами. Для того, щоб не виникало ніяких проблем з продуктивністю і швидкістю роботи в першу чергу звертайте увагу на моделі з багатоядерним процесором. Найчастіше зустрічаються двоядерні зразки (процесор Dual-core), але можна знайти і чотириядерні приставки (процесор Quad Core). Використання більш потужного процесора вбереже від проблем пов'язаних з низькою швидкістю обробки даних.

Далі визначитеся, яким способом Ви буде підключати приставку до телевізора. Більшість моделей підключаються за допомогою порту HDMI. При цьому забезпечується гарна якість передачі звукового і відео сигналу. Якщо такого роз'єму на телевізорі немає, не біда. Існують приставки, які підключаються за допомогою портів VGA і AV. У будь-якому випадку потрібно співвідносити можливості конкретної моделі телевізора працювати з тим чи іншим пристроєм.

Сама Smart TV приставка може бути виконана в двох форм-факторах: у вигляді коробочки, або у вигляді флешки. За принципом роботи вони ніяк не відрізняються. Коробочки-приставки більше за розміром, але на них часто встановлюються додаткові роз'єми USB, Optical, VGA, і інші. Якщо Вам не потрібні додаткові роз'єми, сміливо вибирайте приставку-флешку.