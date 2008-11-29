Як уникнути осінньої депресії

Наступ осені часто приносить з собою сезонну депресію - але це зовсім не привід їй піддаватися.

Як правило, сезонною депресією починають страждати ще в підлітковому віці, причому жінки в 5 разів частіше, ніж чоловіки. У північних країнах сезонна депресія навіть є приводом для отримання лікарняного - вона поширена і так сильно впливає на людей. Деякі відчувають не дуже виражені симптоми, і в період загострення здатні вести звичайний спосіб життя, але є люди, які через сезонну депресію не можуть ні працювати, ні спілкуватися.

Сезонна депресія зазвичай наздоганяє схильних до неї людей в кінці літа і восени. Як же зрозуміти, що в тому, що відбувається з вами винна саме ця напасть?

Отже, у вас сезонна депресія, якщо ви:

- Насилу прокидаєтеся вранці і цілий день ходите сонним;

- Вам весь час хочеться їсти, причому в основному - вуглеводне і важке;

- Вам катастрофічно не вистачає енергії, і звична втома не дає про себе забути ні вранці, ні вдень, ні ввечері.

- У вас погіршилася увага і пам'ять. Вам складно сконцентруватися, складно виконувати робочі завдання, звичні обов'язки здаються перешкодою, забудькуватість перевищує всі норми.

- Найважче для життя в суспільстві і сім'ї: весь час хочеться усамітнитися і уникати людей, сексу теж не хочеться.

Сезонною депресією страждають 15% жителів північної півкулі, в якій живемо і ми. Так у чому причина її появи?

1) Гормони. Мелатонін впливає на секрецію і регуляцію інших гормонів. Вироблення мелатоніна пригнічується яскравим світлом, людина до цього швидко звикає. З осені настає дефіцит світла, і рівень мелатоніну зростає, провокуючи вироблення або розбалансування інших гормонів, що в кінцевому підсумку негативно впливає на самопочуття.

Зі зменшенням кількості сонячного світла також зменшується вироблення серотоніну - регулятора настрою і почуття задоволення життям. Дефіцит серотоніну веде до депресивних переживань, апатії і набору ваги.

2) Еволюційні порушення циркадних ритмів. Це означає лише те, що ми все ще - частина тваринного світу. У тварин теж спостерігається зниження активності внаслідок зменшення світлового дня і похолодання. Себе треба економити.

3) Соціальні травми. 1 вересня для всіх, хто не любив школу - був великим стресом, що повторюється протягом десятиліття. Цього достатньо, щоб закріпити нелюбов до осінніх холодів, букетів з айстр і гладіолусів.

Так що ж робити, щоб уникнути сезонної депресії?

- Починаючи з вересня, я постійно чищу морквину і розкладаю її в вазах по всьому будинку. У компанію до морквині йдуть помаранчеві і червоні яблука. Крім того, що помаранчеві овочі і фрукти допомагають утримати в організмі серотонін і дофамін, морквина дає можливість імітувати поїдання вуглеводів. Ви гризете морквину, і організм отримує сигнал, що ви ситі, отримали дозу їжі для холодної осені, готові до сплячки, але вагу при цьому не набираєте.

Однак якщо вам потрібно багато рухатися, однією морквиною не обійтися. Та й взагалі, краще перестрахуватися.

- Одягайтеся в яскравий одяг теплого спектру. Гуляйте і проводите час там, де є яскраві декорації. Будинки все перефарбуйте в зелений-жовтий-оранжевий червоний або хоча б накиньте на всі пледи таких кольорів. Ніяких пісочних і бежевих! Ні метра сірого, білого і коричневого!

- Купіть квіти в горщиках з яскравими листям або навіть квітучі восени і взимку. Розставляйте їх всюди. Це дешевше, ніж купувати антидепресанти.

- Плануйте більшість справ на другу половину дня.

- Почніть робити гімнастику лежачи в ліжку. Збільшуйте навантаження, але з ліжка не вставайте по 30 -40 хвилин після пробудження.

- Дізнайтеся, де поблизу можна отримати лікування фототерапією. Це приємне і легке лікування променями світла широкого спектру і високої інтенсивності. Фототерапія пригнічує вироблення мелатоніну і покращує самопочуття.

- Якщо все це виявилося марним і вам все ще погано - йдіть до лікаря за антидепресантами. Життя прекрасне, якщо правильно підібрати антидепресанти. Головне, пам'ятайте - від них не буває залежності. Антидепресанти лише залишать у вашому організмі ваш власний серотонін і не дадуть йому швидко вивестися.