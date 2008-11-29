Щетка для пылесоса: лишний аксессуар или необходимость?

Пылесос помогает избавиться практически от всех видов загрязнений – пыли, пятен, разводов. Многие современные модели используются не только для обычной чистки ковров и мебельной обшивки.

Сегодня ни одна уборка в доме или квартире не обходится без пылесоса, который с момента своего появления на рынке бытовой техники значительно облегчил жизнь многим хозяйкам. Уборка стала занимать намного меньше времени, к тому же ее качество значительно возросло.

Пылесос помогает избавиться практически от всех видов загрязнений – пыли, пятен, разводов. Многие современные модели используются не только для обычной чистки ковров и мебельной обшивки. Они способны отмыть окна, паркет, плитку и даже салон автомобиля. Возможности пылесоса зависят от его устройства и наличия специальных насадок – щеток.

Как правильно выбрать щетку

Некоторые аксессуары для пылесосов производители могут выпускать отдельно. И хотя многие хозяйки стараются сэкономить, на самом деле они сильно ошибаются, пренебрегая дополнительными щетками. Ведь они могут существенно сэкономить им время и силы.

Решив приобрести новую щетку, следует помнить «золотое правило» – мягкая щетка для твердой поверхности, а жесткая – для мягкой поверхности.

Помимо этого правила, есть еще несколько рекомендаций:

щетка для пылесоса и сам пылесос должны быть одного бренда;

основа щетки должна по диаметру подходить к трубе.

В комплект к пылесосу идут обычно самые распространенные насадки – универсальная, для щелей и для мебели. Потребность в новых щетках возникает, если старые пришли в негодность и ворсинки у них сильно поистрепались. В других случаях появляется необходимость в более тщательной уборке, например, когда в доме есть животные и нужно собрать их шерсть.

Для таких целей идеально подходит турбощетка. Она позволяет добиться наилучших результатов в уборке благодаря своей конструкции. Эта насадка на рынке появилась сравнительно недавно, но успела завоевать популярность. Некоторые производители решили включить ее в стандартный набор щеток, а если там нет, турбощетку всегда можно приобрести отдельно. Она отлично очищает пол и ковры от волос, шерсти, ниток и мелких соринок, при этом качество уборки возрастает в несколько раз. Но за турбощеткой нужно ухаживать, каждый раз после уборки ее следует разбирать и очищать от мусора, который намотался на валик.

Основные плюсы турбощетки: