Один из способов лечения алкоголизма

Проблема с алкоголизмом в семье, или среди друзей/знакомых?

Выход есть! Поможет вывести из запоя любого, эспераль имплант, будь то заядлый алкоголик, или просто человек потерявший себя.

Принцип действия данного препарата

В нашей печени есть ферменты, которые при соприкосновении с этиловым спиртом образуют альдегид. Этот альдегид является ядом в организме человека, который вводит человека в состояние алкогольного опьянения, и потом последствия в виде похмелья, головной боли, диареи, и многих других факторов. Данный препарат во много раз усиливает данный эффект, достаточно меньше чем 1 рюмка спиртного эквивалентно или выше по крепости водки, и пациент тут же ощутит все тягости похмелья и не только. Начиная от головных болей, стенокардии, возможно даже инфаркта миокарда и инсульта. Вполне возможно даже короткая потеря сознания, после чего человек явно не потянет руку за рюмкой или "бутылочкой пива".

Давайте поясним, как вывести человека из запоя при помощи данного импланта.

Все очень просто, делается надрез на животе, или спине, или ягодице скальпелем, туда помещается эспераль, а после зашивается. В течение 5 суток необходимо делать перевязку, после чего швы снимаются. Данный метод придумали еще во Франции во второй половине 20 века, но к нам он дошел после развала СССР, и используется по сей день как самый эффективный и распространенный.

Также существует вариант укола эспералем. Точно так же как и с имплантом, но плюс данного вида кодирования от алкоголя в том, что можно выполнить данную процедуру и на дому.

Основные последствия после приема небольшого количества алкоголя при вшитом эспирале:

1. Падение давления, возможно короткая потеря сознания.

2. Судороги, приступ стенокардии(покалывания в области груди).

3. Сильная головная боль, возможно сбитое дыхание.

4. В редких случаях даже инсульт.

Перед тем как пойти на данную процедуру стоит помнить несколько вещей:

1. Пациент должен добровольно пойти на процедуру, силком тащить нельзя, заставлять тоже, он должен дать свое согласие, это регламентировано законом.

2. Обязательное обследования до вшивания импланта на предмет отсутствия противопоказаний по конкретно данному препарату.

3. 5-8 суток не употреблять пациенту алкоголь перед вшиванием, иначе может плохо сказаться сразу же после проведения данной процедуры.

4. Срок вшивания от 1 года до 5 лет, который опять же должен озвучить сам пациент, по собственному согласию.

Противопоказано вшивание людям:

- "С белой горячкой";

- с Инфарктом миокарда;

- с инсультом;

- сахарным диабетикам (можете проконсультироваться, в зависимости от степени сахарного диабета);

- психические заболевания (по консультации, но в 90% случаях результат негативный);

- Беременным женщинам (по понятным причинам).

Данный метод лечения от алкогольной зависимости является самым эффективным, и множество людей ежедневно лечатся "вшивая" импланты эспераль. После окончания срока действия импланта (или геля эспераль) практически в 100% случае у человека нет тяги к алкоголю. По окончанию курса лечения он вполне может позволить себе выпить, и эффект от импланта уже не будет, однако, за это время у человека меняются приоритеты, и алкоголь может полностью исчесзнуть из жизни пациента. Если ваш родственник, друг, товарищ, брат, муж, жена, да не важно кто, просто близкий человек страдает и постоянно в запоях, позаботьтесь о нем. Не оттягивайте, дальше будет только хуже, если человек не может самостоятельно отказаться от алкоголя в течение нескольких суток, это прямой признак алкоголизма. Цените своих родных и близких, и не давайте им загубить свою и в том числе, вашу жизнь.