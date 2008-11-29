Кабели без которых тружно жить

Кабели и переходники прочно влились в нашу жизнь, помогая связать между собой многочисленные периферийные устройства и различные типы электронного оборудования или, как многие сейчас его называют, мультимедиа.

Мы пользуемся кабелями и удлинителями практически везде: в домашних условиях, на работе, в автомобиле, при подзарядке наших мобильных телефонов и планшетных компьютеров, а также в гостях. Необязательно быть опытным специалистом в том или ином типе провода для того чтобы подобрать, а затем и купить его, — достаточно лишь знать основные моменты, учитывая которые вы точно не ошибетесь в вашем приобретении.

Например, оптимальная работа персонального компьютера или ноутбука просто невозможна без подключения специализированного оборудования, соединение с которым устанавливается с помощью кабеля и соответствующего программного обеспечения. Кабель для компьютера с использованием дополнительных переходников способен также соединить несколько системных блоков в одну общую сеть. Особую популярность приобрели кабели, способные передавать данные — USB удлинители и кабели HDMI. Их ценовой диапазон достаточно обширен и зависит от таких факторов как тип разъема для подключения кабеля и компания-производитель.

Особенности USB удлинителей

USB удлинитель по сей день сохраняет свою популярность с момента своего появления в 1996 году. Всем известный стандарт USB 2.0 зарекомендовал себя как надежный способ передачи данных от устройства к устройству. Стоит отметить, что также был анонсирован выпуск уже следующей версии удлинителя (3.0), которая призвана обеспечить увеличение скорости передачи данных практически в 10 раз. Сейчас же интерфейс данного типа кабеля http://prote.com.ua/comp-accessories/usb-cables/f30-usb-udlinitel/ объединяет множество форматов для подключения периферийных устройств — практически все можно соединить благодаря USB кабелю:

клавиатуру:

мышь;

цифровые музыкальные плееры;

мобильны телефоны, смартфоны;

планшетные компьютеры

адаптеры питания и многое другое.

Интерфейс данного типа кабеля (соединителя), бесспорно, доминирует. Не нужно быть профессионалом, чтобы это заметить — данный факт может отметить любой пользователь современных электронных устройств. Также стоит упомянуть, что в продаже имеются маленькие форматы — Mini-USB и Micro-USB, выбор которых зависит от типа разъема, встроенного в ваш гаджет.

Что важно знать об HDMI переходниках?

Переходники HDMI-HDMI способны передать более качественное и четкое изображение в купе со звуком, подключив ваш персональный компьютер, ноутбук или игровую приставку к телевизору. На сегодняшний день они также достаточно популярны, найдя свое применение во многих образцах электронной и компьютерной техники. Разъем на вашем устройстве, будь то телевизор, ноутбук или смартфон послужит для подключения кабеля, а сам кабель — для передачи изображения (видео) высокого качества со звуком с вашего устройства на другое.

Многие производители современной техники по умолчанию стали добавлять данный переходник в комплектацию изделия при его продаже. Конечно, это очень удобно — например, подключив ноутбук вместо игровой приставки к телевизору, вы сможете насладиться просмотром кинофильма на большом экране. Приобрести такой http://prote.com.ua/comp-accessories/usb-cables/f30-hdmi-hdmi/ кабель отдельно в магазине достаточно просто — он не имеет типов или подвидов, разница будет лишь в производителе, а это, соответственно, отразится на стоимости изделия.