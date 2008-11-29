Німеччина незадоволена виконанням Мінських угод

Міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр висловив невдоволення ходом реалізації Мінських угод. Про це глава зовнішньополітичного відомства Німеччини заявив на спільній прес-конференції з главою зовнішньополітичного відомства України Павлом Клімкіним, передає DW.

"Ми не задоволені і не можемо бути задоволеними станом реалізації Мінських угод", - зазначив Ф.- Штайнмаєр. За його словами, жодна сторона "нормандської четвірки" не може допустити такого повільного прогресу.

"Що стосується імплементації Мінських угод, ми повинні також говорити про закон про спеціальний статус, закони про місцеві вибори, закон про амністію. З цього приводу наші юридичні експерти багато разів зустрічалися протягом літа, але ми обидва знаємо, що необхідно буде багато роботи, щоб врешті-решт прийти до згоди з цього приводу ", - додав глава МЗС Німеччини.

Як відомо, 5 вересня виповнилося два роки з моменту укладення перших Мінських угод. 12 лютого 2015 року було підписано Мінська Угода. Це сприяло зменшенню інтенсивності боїв і часткового відведення зброї від лінії зіткнення, проте повного припинення вогню за два роки так і не відбулося.