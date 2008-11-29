Застосування концентраторів кисню для здоров'я дітей

Забруднення атмосфери в останні роки призводить до того, що постачання клітин киснем катастрофічно погіршується, а кисневе голодування (гіпоксія) є сьогодні однією з головних проблем і бід в житті людини. Адже кисень є найважливішим хімічним елементом, який забезпечує дихання всім живим організмам на Землі. Крім того, він використовується тканинами і клітинами, забезпечуючи людський організм усім необхідним для його життєдіяльності.

Недолік в кисні практично відразу позначається на організмі людини, викликаючи незворотні зміни, такі як загальна слабкість, погіршення шкіри і кольору обличчя, порушення сну, м'язові і головні болі, депресія, запаморочення, втома і роздратування. Крім того, киснева недостатність впливає на зниження фізичної активності та імунітету, розумової працездатності, а також викликає ослаблення пам'яті, погане травлення, знижену стійкість до холодів і порушення обміну речовин.

Шкідливі речовини автомобільного транспорту і промисловості витісняють кисень, накопичуючись в атмосфері міст, і сильно ускладнюють засвоєння організмом необхідного елемента. Але змінити плачевну ситуацію здатний кисневий концентратор, призначений для створення в приміщеннях сприятливого клімату. Прилад насичує киснем житлові приміщення. В даний час, йому знаходять широке застосування не тільки в лікувальних закладах, санаторіях, лікарнях, реабілітаційних центрах, профілакторіях, а й в дитячих установах.

У наш час, завдяки появі новітніх технологій, щорічне світове виробництво і споживання кисню вимірюється мільйонами тонн. Справжнім проривом у розвитку кисневої терапії став винахід і серійне виробництво концентраторів кисню - приладів, які виробляють кисень зі звичайного, навколишнього повітря.

Саме тому так важливо вчасно купити кисневий концентратор та встановити його у всіх приміщеннях дитячих установ, де малюки проводять більшу частину свого часу. Даний прилад має профілактичний і лікувальний ефект на органи дихання кожної дитини. Багаторічний досвід застосування кисневої терапії свідчить про її незвичайну ефективність та користь, тому що благотворно впливає на фізичну активність, покращує у дітей інтелектуальні здібності, сон і самопочуття.

Кисневий концентратор являє собою автономний джерело кисню, який виробляє висококонцентрований кисень, працюючи від стандартної електромережі. Його принцип роботи заснований на розділенні повітря на чистий кисень, азот та інші домішки. Вхідне повітря стискається за допомогою компресора, проходить через так зване «молекулярне сито» (кульки неорганічного силікату). При цьому молекули азоту та інших домішок адсорбуються, а на виході виходить газова суміш з високим вмістом кисню - до 95%. Цей висококонцентрований кисень проходить через зволожувач, надходить в гнучку трубку з назальний катетером або маскою і подається пацієнтові. А збіднена киснем газова суміш, виходячи з іншого боку, розчиняється в приміщенні, не порушуючи при цьому екологічної рівноваги в навколишньому повітрі.

Кожну хвилину дитячий організм розвивається, і для цього йому необхідна енергія, основним постачальником якої і є кисень. У цей період організм маленької дитини особливо чутливий до всіляких шкідливих впливів, особливо до таких, як недолік кисню. З вищевикладеного можна зробити висновок, що низький вміст в повітрі кисню вкрай негативно може позначитися на розвитку наших дітей.