Де застосовується широкоформатний друк

Можливі варіанти застосування широкоформатного друку дуже різноманітні, так як технології широкоформатного друку вже зробили крок на новий рівень якості зображення, зносостійкості до механічних впливів а так само малий ступінь вигоряння під впливом ультрафіолетових променів. Варто згадати і про матеріали для широкоформатного друку які постійно вдосконалюються і з'являються нові види самоклеючих плівок, вінілових тканин, полотен, сіток і т.д. Завдяки таким новаторським властивостям матеріалів і технологій широкоформатного друку з'явилися нові і можливо оригінальні області застосування. Розкажемо про деякі ідеї застосування широкоформатного друку в різноманітних сферах діяльності. Можливо це дасть поштовх вашої фантазії і ви самі придумаєте більш оригінальне застосування широкоформатного друку для задоволення особистих потреб або для відкриття свого оригінального бізнесу.

Інтенсивний розвиток технологій дозволив значно розширити можливості і, відповідно, область застосування, замовляючи недорого швидкий широкоформатний друк вже зараз. На сьогодні це два варіанти: медіаносії для зовнішньої реклами та елементи для оформлення інтер'єрів.

Особливості зовнішніх рекламних носіїв

Найпоширеніші види вуличних рекламних носіїв - банери, щити, вивіски, брандмауери, наклейки на авто, штендери і т. п. Всі вони покликані, в першу чергу, охоплювати більшу частину аудиторії. Їх висока ефективність пояснюється специфікою розміщення: як правило, їх встановлюють в місцях, які відвідує велика кількість людей.

Наукові дослідження показали, що зорова пам'ять і візуальне сприйняття у людини розвинені набагато краще. Тому важливою умовою для виготовлення «правильних» елементів реклами та підвищення їх ефективності є яскраві чіткі кольори, великі зображення, видимі і з далекої відстані. Висока роздільна здатність зображення тут не обов'язкова.

Ще один вагомий пункт - це мінімум тексту. Посудіть самі: наприклад, пішоходи, рухаючись по своїх справах, затримують погляд на час, що не перевищує 10 секунд. За цей час «об'єкт» повинен сприйняти максимум інформації та отримати необхідні візуальні враження. А водії автомобілів і їх пасажири мають можливість більш детально розглянути вуличний медіаносій тільки під час зупинки, в інших випадках це - швидкоплинний погляд, чіпляється за чіткі, контрастні об'єкти.

Висновок: у більшості представників цільової аудиторії не буде можливості довго стояти, розбираючи всі відомості, які ви хочете до них донести. Необхідно використовувати чіткі зображення, які запам'ятовуються і викличуть стійку асоціацію з предметом реклами.

До якості матеріалів для зовнішніх медіа-носіїв пред'являються підвищені вимоги, адже їм доведеться витримати вплив різних атмосферних явищ. Якщо необхідне довговічне покриття, доведеться трохи «розоритися» на практичні недешеві матеріали. Витрати обов'язково окупляться, бо ваш банер або штендер буде виглядати солідно і привабливо протягом тривалого часу.

Особливості інтер'єрних медіаносіїв

До подібних елементів відносяться стенди, плакати, вивіски і інші елементи оформлення магазину або офісу, шпалери і т. п.

Головною вимогою для виготовлення якісних інтер'єрних носіїв є висока роздільна здатність зображень, адже ці елементи будуть розглядати в безпосередній близькості. Тут буде доречно розмістити трохи більше тексту, але все-таки пам'ятайте, що стислість - сестра таланту.

Для даного виду широкоформатного друку слід використовувати якісні матеріали, приміром, не офсетний, а крейдований папір. Такий виріб буде і виглядати солідно, і прослужить довше. Метод цифрового друку є найбільш бажаним варіантом виготовлення подібної продукції: він дозволяє отримати гарне, чітке зображення. Якщо це доречно, скористайтеся послугою ламінування медіаносіїв. Це істотно продовжить термін служби виробу і додасть йому вишуканість і привабливість.