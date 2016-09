США ще розширили санкції проти РФ № 15 (634) 30 серпня - 6 вересня 2016 року 6 вересня іністерство торгівлі США вивісило список компаній, на які будуть накладені обмеження для експорту зі Сполучених Штатів. У нього додані 11 компаній, на які будуть накладені обмеження в зв'язку з анексією Криму Росією (фашистська держава, визнана 27.01.15 Верховною Радою країною-агресором) і підтримкою бойовиків на Донбасі. 1 вересня міністерство фінансів США розширило список фізичних осіб і компаній, які потрапили під санкції після окупації Криму Росією. У «чорний список» Мінфіну тоді були додані 19 російських компаній, державних підприємств і установ. А тепер в списку значиться 81 компанія під 86 найменуваннями. При цьому 11 компаній, згаданих в документі Мінторгу, раніше Мінфін не вказував. У цьому списку опинилися російські компанії: «Ангстрем М», «Ангстрем», «Ангстрем-Т», «Зовнішньоекономічне об'єднання Радіоекспорт», Пермська науково-виробнича приладобудівна компанія, «Мікрон», АТ НПФ «Мікран», НВЦ «Гранат», «Технопол». Також в список потрапили компанії Giovan Ltd і Technopole Ltd, у яких вказані адреси в Індії та Гонконгу. Мінторг США пояснив внесення цих 11 компаній в список тем, що вони працюють в «російському збройовому секторі або супутніх секторах матеріально-технічного забезпечення». Правовою базою для внесення компаній до списку названий указ 13661 президента США Барака Обами про «кримські» санкції. Внесення до списку Entity List Мінторгу США має на увазі особливо жорсткий режим експортного контролю США. Якщо хтось захоче легально продати компанії з цього списку будь-якої «делікатний» товар американського походження, Мінторг США буде відмовляти в ліцензії на поставку. Фактично це означає заборону на поставки будь-якого товару або програмного продукту американського походження, на який поширюються правила експортного контролю США (Export Administration Regulation). Правила також забороняють реекспорт та передачу всередині Росії таких товарів, тобто дотримуватися обмеження зобов'язані будь-які компанії незалежно від національності і країни відправлення товару, якщо продукт має американське походження. Найбільшими підприємствами, яким США заборонили експорт технологій, є Зеленоградський виробник інтегральних мікросхем «Ангстрем», група «Мікрон», Томська науково-виробнича фірма «Мікран». Ще одна Зеленоградська компанія, яка потрапила під санкції Мінторгу США, - «Мікрон», належить групі ГТВ, що входить в АФК «Система» Володимира Євтушенкова. У «Мікрон», який, за власними даними, займає 21% російського ринку мікроелектроніки і є основним постачальником SIM-карт для російських операторів зв'язку, є представництво в США - Mikron America Inc. (Штат Колорадо). В самий найближчий час Росію можуть чекати посилення санкцій і від ЄС. Євросоюз збирається продовжити 7 вересня санкції проти 146 громадян РФ і 37 компаній, при цьому в подальшому обмеження можуть бути посилені. Про це повідомила напередодні українська служба «Радіо Свободи» з посиланням на заступника голови адміністрації президента України Костянтина Єлісєєва. «На сьогодні завдання дипломатії зосередиться на тому, щоб ці санкції були, як мінімум, продовжені. Але ми працюємо над тим, щоб вони були посилені. Тому що ситуація не покращується», - сказав Єлісєєв. Він пояснив, що розширення антиросійських санкцій Вашингтоном створило «хороший клімат» для прийняття Євросоюзом рішення про посилення секторальних обмежень проти Москви. Інші статті номеру Застосування концентраторів кисню для здоров'я дітей

