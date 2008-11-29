На Землі почалася нова епоха - антропоцен

Останні 12 000 років ми мирно існували в геологічній епосі голоцену, але тепер вона підійшла до кінця, пише National Geographic. За останні 50 років ми так сильно змінили планету, що спровокували наступ нової геохронологічної ери. До такого висновку прийшли 35 геологів з провідних університетів світу після довгих і ретельних досліджень.

Зміна геологічних епох характеризується в першу чергу радикальною зміною клімату, флори, фауни і складу грунтів. Все це почало відбуватися приблизно півстоліття тому. За словами професора Яна Заласівіча, голови міжнародної робочої групи «Проект Антропоцен», головними причинами стали скидання ядерної зброї, глобальне потепління і забруднення навколишнього середовища. Інші чинники настання антропоцен - зникнення одних видів тварин і розселення інших, тотальна ерозія грунтів і бум пластикових відходів.

Протягом тисяч років людство перетворює зовнішність Землі, але для зміни геологічних епох були потрібні глобальні події, наприклад, падіння метеорита. Вперше в історії нова ера настала під впливом людей.