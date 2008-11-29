Вчені пов'язали ожиріння у підлітків зі зниженням витрати калорій

Поширення ожиріння серед все більшого числа підлітків може бути пов'язано з різким скороченням витрати калорій, що спалюються в період відпочинку, зробили висновок британські вчені.

Дослідження, проведене вченими кафедри медицини Університету Ексетера, показало, що 15-річні підлітки спалюють на 25% менше калорій в період відпочинку, ніж коли їм було 10 років. Різниця становить приблизно 500 калорій в день: таку ж кількість калорій втрачає людина під час напруженої годинного тренування.

Це відкриття спантеличило вчених, однак воно допомагає зрозуміти, чому в пубертатному віці багато несподівано починають додавати у вазі.

Результати дослідження опубліковані у виданні International Journal of Diabetes.

Зазвичай велика частина енергії спалюється у людей просто за рахунок підтримки життєдіяльності мозку, серця, печінки і нирок, а не за рахунок фізичної активності.

Однак в ході 10-річного дослідження поведінкових особливостей 279 дітей медики з Університету Ексетера виявили, що в період статевого дозрівання кількість спалюваних калорій різко падає.

Це період різкого зростання, коли зазвичай витрачається багато калорій, однак тільки до 16-річного віку кількість спалюваного в період спокою енергії знову починає рости.

Також в цей же період спостерігається значне скорочення фізичної активності, особливо у дівчаток, що також може погіршити прибавку у вазі.

В Англії приблизно третина всіх школярів у віці 10-11 років або мають надлишки ваги, або страждають від ожиріння.

"У наші дні дитяче ожиріння і пов'язаний з цим діабет стали однією з найбільш серйозних проблем в охороні здоров'я, - каже професор Террі Вілкін з Університету Ексетера. - Те, що ми виявили, дозволяє пояснити, чому підлітки набирають вагу в період дозрівання, що допоможе розробити відповідний план дій ".

Як каже віце-президент Об'єднання працівників охорони здоров'я професор Саймон Кейпвелл, отримані вченими результати показують, що існує навіть більша необхідність в поліпшенні раціону дітей і в захисті юного покоління від агресивної реклами фастфуду і газованих напоїв, що містять багато цукру.

"Втупившись у свої смартфони і Айпад підлітків бомбардують рекламою нездорової їжі, а вони і так спалюють набагато менше калорій, ніж ми раніше вважали, - міркує Кейпвелл. - Представлена місяць тому урядова стратегія по боротьбі з ожирінням зафіксувала необхідність введення акцизів на підсолоджені напої, але за вирахуванням цього, за кількістю втрачених можливостей ця стратегія просто провальна".

На його думку, необхідно ввести набагато жорсткіше регулювання спрямованої на дітей реклами фастфуду, особливо по телебаченню і в інтернеті.