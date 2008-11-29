В Україні третій місяць поспіль дешевшають товари

Але з початку року до вересня споживчі ціни все ж виросли - на 4,5%

В Україні в серпні в порівнянні з липнем зафіксована дефляція (зниження споживчих цін) на 0,3%. Зниження споживчих цін у співвідношенні місяць до місяця зафіксовано третій місяць поспіль.

Про це повідомляє Державна служба статистики України.

У річному вираженні, до серпня 2015 року, інфляція в серпні 2016 року прискорилася до 8,4% після 7,9%, зафіксованих місяцем раніше.

З початку року, в січні-серпні, споживчі ціни в Україні зросли на 4,5%.

Згідно з наведеними даними, в серпні в Україні в порівнянні з попереднім місяцем найбільше подорожчали послуги каналізації - на 10,3%, а також водопостачання - на 8,7%, алкогольні напої та тютюнові вироби - на 2,4%. У річному вираженні найбільше подорожчали гаряча вода і опалення - на 77,2%, електроенергія - на 56,4%, водопостачання - на 27,9%.

Найбільше зниження цін у серпні до липня зафіксовано на овочі - 10,6%, фрукти - 5,1%, взуття - 4,5%. У річному вираженні найбільше подешевшали яйця - на 12,7%, овочі - на 12,4%, природний газ - на 4,3%.

Дані наводяться без урахування окупованого Криму і Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.