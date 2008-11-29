|
Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
|
В Україні третій місяць поспіль дешевшають товари
Але з початку року до вересня споживчі ціни все ж виросли - на 4,5%
В Україні в серпні в порівнянні з липнем зафіксована дефляція (зниження споживчих цін) на 0,3%. Зниження споживчих цін у співвідношенні місяць до місяця зафіксовано третій місяць поспіль.
Про це повідомляє Державна служба статистики України.
У річному вираженні, до серпня 2015 року, інфляція в серпні 2016 року прискорилася до 8,4% після 7,9%, зафіксованих місяцем раніше.
З початку року, в січні-серпні, споживчі ціни в Україні зросли на 4,5%.
Згідно з наведеними даними, в серпні в Україні в порівнянні з попереднім місяцем найбільше подорожчали послуги каналізації - на 10,3%, а також водопостачання - на 8,7%, алкогольні напої та тютюнові вироби - на 2,4%. У річному вираженні найбільше подорожчали гаряча вода і опалення - на 77,2%, електроенергія - на 56,4%, водопостачання - на 27,9%.
Найбільше зниження цін у серпні до липня зафіксовано на овочі - 10,6%, фрукти - 5,1%, взуття - 4,5%. У річному вираженні найбільше подешевшали яйця - на 12,7%, овочі - на 12,4%, природний газ - на 4,3%.
Дані наводяться без урахування окупованого Криму і Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.
Інші статті номеру
|
© «ПЕРСОНАЛ ПЛЮС». Усі права застережено.
Передрук матеріалів тільки за згодою редакції.
З усіх питань звертайтеся, будь ласка, gazetapplus@gmail.com