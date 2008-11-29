Що подивитися в Грузії за кілька днів

Грузія є маленькою державою, з краю в край можна об'їхати за одну добу. Цей маленький клаптик землі не випадково називають райським куточком.

Для поїздок по містах і околицях підійде звичайний легковий автомобіль. Зазвичай прокат авто у Грузії можна знайти в аеропорту Тбілісі або Батумі, на центральних вулицях великих міст, а також у багатьох великих готелях. Здійснювати поїздки в гори краще на позашляховику, в багатьох високогірних районах дороги або відсутні, або знаходяться в поганому стані.

Легенда свідчить: коли господь роздавав землі різним народам, грузини за столом пили вино за здоров'я Боже. Під ранок вони підійшли до Бога, щоб отримати свою частку землі. Але Бог все вже роздав іншим народам, залишивши собі Едем. Бог змушений був віддати грузинам частину Раю.

Грузія, як годиться справжньому райському куточку, є квітучим краєм. Субтропічні ліси, мандаринові плантації і виноградники альтанки павутиною покрили двори - все нагадує середземноморські країни Європи. Центральна Грузія з нагір’ями, покритими густим лісом, нагадує латиноамериканські країни: Яву, Колумбію і Венесуелу. Схід країни з родючою Алазанською долиною і безкрайніми виноградниками прекрасний як Прованс.

Високі гори нагадують Швейцарські Альпи, а в Боржомській ущелині, покритій красивим лісом, можна відчути себе як в казках Роу.

При цьому по всій країні протікають річки: галасливі і чисті - гірські; тихі, широкі - рівнинні.

Саме тут можна протягом одного дня спуститися на гірських лижах, доїхати до моря і поплавати в теплій бірюзовій воді. Любителі екстремального туризму можуть досліджувати на квадроциклах і джипах глухі лісисті передгір'я або спускатися на надувних човнах по мальовничих каньйонах. У Грузії також є пустелі, де живуть монахи відлюдники.

За короткочасний візит, звичайно, можна «пробігтися» по всіх пам'ятках і визначних місцях Грузії, але це не дозволить зрозуміти суть, колорит і самобутність одного з найдавніших народних і державних утворень.

Грузія є країною, куди треба приїхати кілька разів, щоб в повній мірі відчути тепло і самобутність цього краю.

Грузія цікава історичними пам'ятниками:

древні храми і монастирі;

печерні міста;

етнографічний музей;

тифліський колорит.

Особливий інтерес представляють геологічні утворення:

карстові печери;

мальовничі каньйони;

мегаліти;

травертини;

мінеральні води.

З самого початку виникає бажання приїхати в цей чудовий теплий край знову і знову, щоб почути не концертне, а самодіяльне виконання застільних багатоголосих пісень. Тільки тут можна скуштувати найсмачніші страви.