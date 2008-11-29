США дозволили перший в історії приватний політ на Місяць

Американська Moon Express стала першою в світі приватною компанією, що отримала дозвіл на вчинення польоту за межі земної орбіти. Компанія в 2017 році відправить роботизований посадковий модуль на Місяць.

За словами засновника компанії Боба Річардса, дозвіл було отримано за підсумками тривалих консультацій його компанії з Федеральним управлінням цивільної авіації (органом, який видав дозвіл), Держдепартаментом, NASA і іншими федеральними відомствами. Місія розрахована на два тижні. Апарат доставить на Місяць комерційні вантажі, в тому числі кремують людські останки, а також проведе кілька наукових експериментів і зробить відеоролики і фотознімки.

Як зазначає Reuters, Федеральне управління цивільної авіації сформує нормативно-правову базу для проведення комерційних експедицій на Місяць, астероїди і Марс. Влада США несе відповідальність за дотримання своїми недержавними компаніями, що здійснюють польоти в космос, міжурядового Договору про космос від 1967 року.

Інші приватні компанії планують отримати відповідні дозволи найближчим часом. Зокрема, засновник американської компанії SpaceX Ілон Маск має намір запустити в 2018 році космічний корабель до Марса. У лютому уряд Люксембурга заявив про намір залучити інвесторів до нової програми з розробки космічних природних ресурсів, зокрема корисних копалин, на астероїдах, розташованих між Місяцем і Марсом. Люксембург став першою державою, яка запустила подібну програму. Зацікавленість в участі в цій програмі вже висловили американські компанії Planetary Resources і Deep Space industries, які займаються розробкою технологій для експлуатації ресурсів астероїдів.