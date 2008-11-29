У Гройсмана обіцяють податкові канікули бізнесу

Новостворювані компанії отримають можливість протягом 5 років не платити податки. Відповідна ініціатива міститься в законопроекті про зміни до Податкового кодексу, розробленому Міністерством фінансів України.

Згідно із законопроектом новостворені юридичні особи отримають вибір, в якій системі працювати: на загальних підставах в умовах податкових канікул або на спрощеній системі зі сплатою єдиного податку.

Пакет змін до Податкового кодексу на засіданні комітету Верховної Ради з податкової і митної політики 7 вересня представив міністр фінансів Олександр Данилюк.

За його словами, Мінфін також ініціює можливість прискореної амортизації - повної окупності нових основних засобів за 4 роки, звільнення від податку на прибуток малого бізнесу - при відповідності певним критеріям.

Раніше О.Данилюк повідомив, що бачить великі можливості економії бюджетних коштів на 2017 рік у сфері освіти, медицини та культури – тобто планує скоротити розділи бюджетних витрат, які безпосередньо впливають на якість життя українців.