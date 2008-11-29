3 космічні технології, що спрощують життя на Землі

Багато розробок створюються для військово-промислового комплексу і космічних потреб, і, як правило, проходить кілька років, а то і десятиліть, перш ніж новітні чудеса науки і техніки стануть доступні широкому загалу. Але мало хто замислювався про те, що деякі космічні технології успішно використовуються вже досить давно. Причому про «космічне» походження деяких з них ви могли навіть не здогадуватися!

1. Картографічні сервіси

Напевно, кожен з нас хоча б раз користувався картографічними сервісами на зразок Google Maps. Ці речі стали настільки буденними, що багато хто сприймає їх уже як само собою зрозуміле. Більш того, всього якихось 20 років тому про таке можна було лише мріяти. Але чому ці карти настільки точні і можуть з мінімальною похибкою визначити місце розташування, швидкість переміщення, та ще й показати шлях? Пояснення досить очевидно: домогтися такої точності при таких величезних масштабах вдалося завдяки космічним апаратам, які протягом багатьох років проводять дистанційне зондування Землі. Але досягнення науки використовуються не тільки для потреб простих людей. За допомогою супутникових карт можна оперативно помітити лісові пожежі, повені і цунамі, вести геологічну розвідку корисних копалин, дізнаватися про незвичайні природні аномалії і робити ще купу корисних речей.

2. Підйомники і радіатори

Так, звичайні підйомники спочатку були розроблені для потреб обслуговуючого персоналу космічних ракет при запуску і збірці. Наприклад, сучасні пожежні підйомники, здатні піднімати вогнеборців на висоту до 50 метрів, використовують ту ж складну конструкцію, створену для подібних машин, які брали участь в складанні деяких модулів Міжнародної космічної станції. Наприклад, Златоустівський машинобудівний завод виробляє сучасні радіатори, що відрізняються високою тепловою потужністю. В даний момент налагоджується випуск радіаторів для створення високоефективної опалювальної системи приміщень. Раніше подібні установки використовувалися лише в космічній і авіапромисловості.

3. Електроенергетика

Безконтактні електродвигуни постійного струму - ще одна розробка, яка прийшла прямо з космічної сфери. Їх внутрішня порожнина надійно ізольована від зовнішнього середовища, що значно розширює сферу їх застосування. Двигуни були розроблені для функціонування в екстремальних умовах космосу, але і на Землі їм знайшлося застосування. Під водою і в гірських шахтах електродвигуни постійного струму практично не виходять з ладу і невибагливі в обслуговуванні.

Як ви зрозуміли, космос він не тільки десь там, на орбіті. Багато його напрацювань вже навколо нас. І це лише мала частина того, що прийшло «з небес на землю», щоб поліпшити наше життя.