Парламент обмежив засудженим доступ до Інтернету та телефону

Народні депутати підтримали у другому читанні законопроект, який передбачає обмеження права засуджених, які відбувають покарання, на користування мобільним зв'язком та інтернетом. За законопроект №2490 з другої спроби проголосували 238 парламентаріїв.

Згідно з документом, "телефонні розмови проводяться протягом дня у вільний від роботи час і поза часом, передбаченого для прийому їжі і безперервного сну". Що стосується інтернету, засудженим надається право користуватися мережею Інтернет під контролем адміністрації.

Відзначається, що засуджені можуть створювати електронну пошту і користуватися нею під контролем адміністрації установи виконання покарань. Адміністрація установи виконання покарань знайомиться зі змістом вхідної та вихідної пошти в разі, якщо це необхідно, враховуючи індивідуальні ризики окремих засуджених.

Підкреслюється, що при використанні інтернету засудженим забороняється: вносити будь-яку інформацію, в тому числі направляти листи, коментарі, знаки і т.д., і реєструватися на веб-сайтах, крім випадків створення і використання електронної поштової скриньки в порядку, визначеному цією статтею, а також необхідність здійснення реєстрації для користування дозволеними сайтами; формувати будь-які бази даних та накопичувальні диски, в тому числі віртуальні; відвідувати веб-сайти соціальних мереж, сайти, що пропагують жорстокість, насильство, еротичного або порнографічного змісту; переглядати сайти, які можуть негативно вплинути на психічний стан засудженого.

Відповідно до закону, перелік сайтів, до яких дозволяється доступ, формується центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань і пробації, і за заявою засуджених може бути доповнений адміністрацією установи виконання покарань сайтами, зміст яких не суперечить вимогам цієї статті.

Користування Інтернетом проводиться протягом дня у вільний від роботи час і поза часом, передбаченим для прийому їжі і безперервного сну. При цьому користування інтернетом оплачується з особистих коштів засуджених або коштів інших осіб шляхом їх внесення на електронний гаманець.