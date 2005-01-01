Подорожі в 2021 році: куди пустять українців, чи потрібен COVID-паспорт і як зміниться система бронювання

Все більше мандрівників будуть цікавитися регіональними поїздками, а також навчаться поєднувати роботу і відпочинок.

Хочеш за кордон? Отримай щеплення!

У році, що минає 2020-й подорожі не пішли. Всесвітній карантин, обмеження на переміщення через кордони, скасування авіарейсів в останній момент. Туристична сфера тріщить по швах. Проте, і мандрівники, і туроператори, і авіакомпанії сподіваються, що в новому році виїзний туризм відновиться.

- Чесно кажучи, для такого оптимізму причин поки немає, - розповіла директор однієї з турфірм Ірина Боровська. – Адже вірус не зникне в 2021-м. Звичайно, вакцинація зробить свою справу, і при хороших розкладах кордони багатьох країн поступово будуть відкривати, також буде відновлюватися авіасполучення. А неприємна новина в тому, що подорожі тепер не будуть такими масовими і доступними, як раніше. Все стане набагато складніше і дорожче. Жорсткість правил безпеки і санітарних норм в готелях спричинить за собою підвищення цін на проживання . те ж саме стосується і ресторанів, та й багато людей просто побояться їхати кудись, адже завжди є ризик заразитися, захворіти, опинитися в лікарні чужої країни.

- Чи є у вас прогнози, які напрямки будуть популярні в українців в 2021 році? - запитуємо.

- Тут ми консервативні: Туреччина і Єгипет, - посміхається Ірина Боровська.

Також популярними серед зарубіжних напрямків залишаться Болгарія, Чорногорія, Хорватія, ОАЕ, Туніс, Мальдіви і країни Середземномор'я за умови їх відкриття. Але, знову-таки, все залежить від темпів поширення коронавіруса і в Україні, і в світі. Адже з початку пандемії ситуація з закриттям-відкриттям зарубіжних країн для українців не раз змінювалася.

До того ж досі невідомо, чи будуть авіакомпанії вимагати від мандрівників довідку про щеплення від коронавіруса. Але такі розмови вже йдуть. Так, представники національного авіаперевізника Австралії повідомили журналістам CNN, що планують вимагати від майбутніх міжнародних туристів перед польотом довідку про вакцинацію від COVID-19. AirAsia теж в роздумах, там хочуть переглянути вимоги до пасажирів міжнародних рейсів. Але вакцинація в деяких країнах поки тільки стартувала, тому про якісь додаткові довідки або відмітки в паспортах міжнародних мандрівників говорити рано. Проте в соцмережах вже зустрічаються оголошення від громадян інших країн "Куплю довідку про вакцинацію, хочу подорожувати".

Бронюйте в останній момент

Навіть в умовах пандемії життя триває. Люди навчилися дотримуватися заходів безпеки та карантинних правил. І пристосувалися подорожувати не в найсприятливіших умовах. Правда, стиль поїздок і відпочинку нині трохи змінився.

Бувалі мандрівники стверджують, що через пандемію все частіше вибирають для поїздок не популярні у туристів напрями, а тихі регіональні поїздки. Киянка Наталія об'їздила понад півсотні країн світу. І весь серпень провела в Туреччині, об'їздив на орендованому автомобілі майже все узбережжя.

- Спеціально вибирала для подорожі маленькі міста і села, а не Стамбул або Анталію, - розповіла Наталія. - У великих містах величезний ризик заразитися вірусом. Тому, складаючи план подорожі, я навмисно вирішила їх об'їжджати. Благо в Туреччині маса красивих і поки не досліджених більшістю туристів місць. Звичайно, у відпустку на весь місяць мене ніхто б не відпустив, тому вдало поєднувала і роботу, і відпочинок.

А це вже другий тренд подорожей під час пандемії. Одночасно відпочивати і працювати зараз можуть все більше українців, адже багато фірм перевели своїх співробітників на фріланс. І найближчим часом співробітники навряд чи повернуться в свої офіси. Так чому б не поєднати приємне з корисним?

Також в новому році, на думку досвідчених мандрівників, зміниться система бронювання авіаквитків і житла. Адже ми звикли заздалегідь купувати і резервувати все, що стосується поїздки. Але під час всесвітнього карантину кордони то закривають, то відкривають. Як не втратити гроші за бронь? Правильно, бронювати авіаквитки, житло, автомобілі в оренду менше ніж за місяць до самої подорожі і тільки з безкоштовним скасуванням броні.

І ще одна важлива зміна в подорожах під час пандемії - це інтерес до внутрішнього туризму. На думку туроператорів, в наступному році ця сфера буде розвиватися прискореними темпами. Вже зараз все більше наших співвітчизників намагаються хоча б на вихідних відвідати інші міста України, заїжджають на ферми, подорожують з наметами по Карпатам.

- У нашій родині з'явилася гарна традиція: двічі на місяць на вихідні ми їдемо з міста, - розповіла львів'янка Софія. - За останні півроку побували в Києві, Умані, заповідник" Асканія-Нова ", Хотині та Кам'янці Подільському, об'їздили масу красивих місць в Карпатах, відвідали ведмежий притулок в Домажир (Львівщина). А ще кілька ночей провели в скандинавських будиночках еко-резиденції Zaluzhany, що біля Дрогобича. і вже можу з упевненістю сказати: в Україні є безліч прекрасних і цікавих місць !