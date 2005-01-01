Транзит газу через Україну в 2020 році впав на 38%, а з Європи транспортували на 12% більше

Причиною зниження обсягів назвали запуск нових газопроводів в обхід нашої країни і зменшення попиту на блакитне паливо в ЄС.

У 2020 році транзит газу через Україну впав на 38% в порівнянні з 2019-м і склав 55,8 млрд куб. м. Про це 2 січня повідомив Оператор ГТС України. У той же час в Україну з Європи транспортували на 12% більше - 15,9 млрд куб. м.

- Ключовими факторами зниження обсягів транзиту в Європу стали запуск нових газопроводів в обхід України, а також зменшення попиту на блакитне паливо в ЄС і значні запаси газу в європейських ПСГ (підземних сховищах газу), - йдеться на сайті ТОВ "Оператор ГТС України.

Оператор зазначив, що російський Газпром повністю розрахувався за весь обсяг замовлених потужностей за контрактом, в якому передбачена умова "качай або плати".

Найбільше транзит впав в південному напрямку - на 70% - в Румунії та Молдові. У західному напрямку транзит впав на 32%. Газ йшов до Польщі, Словаччини та Угорщини. Імпортували газ зі Словаччини (+ 11%), Угорщини (+ 14%), Польщі (+ 3%). Віртуальним реверсом (backhaul), який вперше став доступний на початку 2020 року, імпортували 45%.

- Всього за період з січня-грудня транспортування газу з ЄС в Україну замовляли 82 трейдерів, з них 52 українських компаній і 30 іноземних. А послугами short-haul і "митний склад" скористалися понад півсотні компаній, більша частина з яких є нерезидентами, - розповіли в компанії.

Генеральний директор Сергій Макогон зазначив, що вперше в історії української ГТС відбувся транзит газу не тільки для Газпрому, але і на замовлення інших міжнародних компаній. На своїй сторінці в Фейсбук Макогон написав, що 1 січня танкер поставив першу партію скрапленого газу з США на хорватський термінал на острові Крк. До сих пір країна покладалася на російський газ і газ власного видобутку.

- Зараз Оператор ГТС України разом з угорським оператором ГТС працює над створенням гарантованих потужностей для транспортування газу з цього терміналу в Україні. Це створить додатковий маршрут постачань газу в країну з альтернативних джерел, зміцнить нашу енергетичну безпеку, - уклав Сергій Макогон.